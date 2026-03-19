Энрике Иглесиас умилил сеть новым фото своих четырёх детей

Артист поделился семейным контентом.

Известный испанский певец Энрике Иглесиас, который в прошлом году в четвертый раз стал отцом, показал сразу всех своих детей.

Новое совместное фото 8-летних двойнят Люси и Николаса, 6-летней Мэри и четвертого ребенка, имя которого пока держат в секрете звездные родители, он опубликовал в своем Instagram. Дети позировали на яхте, вероятно, своей маме Анне Курниковой, и улыбались в камеру.

"Семья", – лаконично подписал снимок с малышами артист и добавил смайлики в виде сердечек.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами детей Энрике Иглесиаса в комментариях:

"Младший – копия папы"

"Они такие прекрасные"

"Невероятная семья"

"Нет ничего важнее этого! Вы - счастливчик"

"Какие они милые".

Что известно о личной жизни Энрике Иглесиаса

Энрике Иглесиас познакомился со спортсменкой Анной Курниковой в 2001 году на съемках клипа на песню "Escape". А уже через год влюбленные вместе появились на одной из музыкальных премий. В 2017 году у них родились двойнята Николас и Люси. Через три года их семья стала еще больше, ведь на свет появилась дочь Мэри. А в декабре 2025 года певец сообщил, что Анна родила четвертого ребенка, и поделился фото из роддома.

