По словам Трампа, если бы он позволил этой субмарине добраться до берега, "погибло бы по меньшей мере 25 000 американцев".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил об уничтожении "очень большой подводной лодки", которая перевозила наркотики.

Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social. По его словам, лодка направлялась в сторону Соединенных Штатов "по хорошо известному маршруту транзита наркотрафика".

"Разведка США подтвердила, что этот корабль был загружен преимущественно фентанилом и другими незаконными наркотиками. На борту корабля находилось четыре известных наркотеррориста. Двое из них были убиты. Если бы я позволил этой субмарине добраться до берега, погибло бы по меньшей мере 25 000 американцев", – говорится и его заявлении.

Трамп заявил, что двое выживших будут возвращены в страны происхождения – Эквадор и Колумбию, чтобы их задержали и привлекли к ответственности.

Он добавил, что во время проведения операции американские военные не пострадали.

В США проходят массовые митинги против политики Дональда Трампа. Люди утверждают, что его правление становится все более милитаризованным и авторитарным. Среди лозунгов на плакатах была и критика его политики в отношении мигрантов.

Накануне Трамп встретился в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер сказал, что встреча была "интересной" и "сердечной".

