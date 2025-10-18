Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил об уничтожении "очень большой подводной лодки", которая перевозила наркотики.
Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social. По его словам, лодка направлялась в сторону Соединенных Штатов "по хорошо известному маршруту транзита наркотрафика".
"Разведка США подтвердила, что этот корабль был загружен преимущественно фентанилом и другими незаконными наркотиками. На борту корабля находилось четыре известных наркотеррориста. Двое из них были убиты. Если бы я позволил этой субмарине добраться до берега, погибло бы по меньшей мере 25 000 американцев", – говорится и его заявлении.
Трамп заявил, что двое выживших будут возвращены в страны происхождения – Эквадор и Колумбию, чтобы их задержали и привлекли к ответственности.
Он добавил, что во время проведения операции американские военные не пострадали.
Дональд Трамп – другие новости
В США проходят массовые митинги против политики Дональда Трампа. Люди утверждают, что его правление становится все более милитаризованным и авторитарным. Среди лозунгов на плакатах была и критика его политики в отношении мигрантов.
Накануне Трамп встретился в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер сказал, что встреча была "интересной" и "сердечной".