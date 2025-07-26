Речь идет о поставках, которые обещал Трамп по новой схеме европейского финансирования помощи Украине.

Германия передала Украине три системы Patriot в рамках предложенной США новой схемы помощи Украине, когда американское оружие для ВСУ оплачивают европейские страны. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

Отмечается, что в целом Украина надеется получить 10 систем Patriot по новой схеме. На встрече союзников Украины в понедельник министр обороны Германии Борис Писториус, не вдаваясь в подробности, заявил, что Берлин "будет способствовать предоставлению" пяти систем Patriot. И собеседники журналистов сообщили, что три системы уже переданы, а по отправке еще одной Германия сейчас ведет переговоры с США.

Остальные батареи Patriot могут быть получены из-за пределов НАТО, отмечает The Washington Post. Так, Министерство обороны Швейцарии заявляет, что пять комплексов Patriot, которые страна заказала у американского производителя, США перенаправят именно Украине, а швейцарцы получат заказанные комплексы позже.

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Ожидается, что кроме систем ПВО, Украина получит по этой схеме радары и системы радиоэлектронной борьбы, перехватчики беспилотников и артиллерию. Об этом изданию сообщили двое чиновников, знакомых с планами.

Сообщается, что министры обороны европейских стран на этой неделе провели виртуальную встречу с министром обороны США Питом Хегсетом и главнокомандующим войск НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем, чтобы обсудить эти планы.

Кроме того продолжается дискуссия о предоставлении Украине дальнобойных ракет. Германия уже заявила, что не будет поставлять крылатые ракеты Taurus. Как пишет The Washington Post, дипломаты НАТО не исключают возможности, что свои ракеты предоставят США, хотя Трамп уже заявил, что он "не стремится этого сделать".

Война в Украине: американское оружие

Как писал УНИАН, ранее правительство США дало разрешение на продажу Украине двух крупных пакетов военного оборудования. Первый пакет на сумму более 300 миллионов долларов предусматривал продажу зенитно-ракетных систем HAWK Phase III, систем обеспечения и сопутствующего оборудования, а также на обслуживание боевых машин пехоты Bradley.

Второй пакет, тоже на 300 с лишним миллионов долларов, касался услуг и запчастей для украинских артиллерийских систем и и систем ПВО американского производства.

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