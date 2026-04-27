США на 1000% обанкротится из-за долгов: Илон Маск объяснил, что может спасти страну

Илон Маск выступил с резонансным заявлением, предрекая Соединенным Штатам неизбежное.

Генеральный директор Tesla Илон Маск только что выступил с пугающим предупреждением для американцев. В своем выступлении на подкасте Dwarkesh 5 февраля он заявил, что Америка несется навстречу банкротству, поскольку государственный долг продолжает расти. "Мы на 1000% обанкротимся как страна и потерпим крах как государство без ИИ и роботов", – подчеркнул он. "Ничто другое не решит проблему государственного долга".

По данным министерства финансов, государственный долг США на данный момент составляет 38,96 триллиона долларов – и он продолжает расти, так как федеральные расходы превышают доходы. К настоящему моменту в 2026 финансовом году правительство уже потратило примерно на 1,17 триллиона долларов больше, чем собрало, пишет Yahoo Finance.

Без прорыва в производительности благодаря искусственному интеллекту и робототехнике Маск нарисовал мрачную картину будущего, заявив, что стране "на самом деле пришел полный конец, потому что государственный долг накапливается безумными темпами".

Он также предупредил, что стоимость обслуживания только этого долга становится тяжелым бременем.

"Процентные платежи по государственному долгу превышают военный бюджет, который составляет триллион долларов. Таким образом, у нас более триллиона долларов уходит только на выплату процентов", – объяснил он.

Как война с Ираном стремительно увеличила государственный долг

И эти расходы могут вырасти еще больше, пишет СМИ. По данным Пентагона, только в течение первой недели войны с Ираном США потратили около 11,3 миллиарда долларов. Поскольку конфликт затянулся уже почти на два месяца, эксперт по государственной политике Линда Билмес оценивает, что война обойдется американцам более чем в 1 триллион долларов.

"В результате только процентные расходы добавят миллиарды долларов к общей стоимости этой войны", – отметила Билмес в интервью Гарвардской школе Кеннеди. "И в отличие от первоначальных затрат, это расходы, которые мы явно перекладываем на следующее поколение".

Расходы могут вырасти еще выше в рамках предложенного Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2027 год. Администрация представила запрос на 1,5 триллиона долларов – это самый большой годовой скачок военных расходов с момента окончания Второй мировой войны.

По данным Комитета по ответственному федеральному бюджету, этот план может добавить около 5 триллионов долларов к оборонным расходам до 2035 года. С учетом процентных выплат эта цифра может увеличить государственный долг примерно на 5,8 триллиона долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что мессенджер Маска стал самым скачиваемым приложением в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: