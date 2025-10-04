Большинство квоты администрация хочет отдать белым южноафриканцам.

Администрация Дональда Трампа готовится существенно ограничить программу приема беженцев в США, снизив квоту до 7 500 человек на 2026 финансовый год. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы, полученные редакцией.

По президентскому указу от 30 сентября, новый лимит станет самым низким за всю историю программы - даже ниже рекордно низких 15 тысяч, установленных самим Трампом в 2020 году. Для сравнения: администрация Джо Байдена в 2024 году определила квоту в 125 тысяч.

Согласно документам, большинство мест будет зарезервировано для белых южноафриканцев - потомков европейских поселенцев, которых в Белом доме называют жертвами "несправедливой дискриминации".

Такое решение фактически закрывает двери для десятков тысяч людей, которые годами ожидают переселения из лагерей в разных частях света. В частности, речь идет о тех, кто спасается от войны, голода и политических преследований в странах вроде Конго и Судана.

Правозащитные организации резко раскритиковали политику Трампа. Президент еврейского агентства по вопросам переселения (HIAS) Марк Хэтфилд заявил:

"Трамп не просто ставит африканцев в первую очередь - он выталкивает из нее беженцев, которые годами ждали получения статуса".

Хэтфилд также добавил, что такая политика подрывает глобальный авторитет США, которые традиционно позиционировали себя как убежище для наиболее уязвимых групп.

Окончательный лимит будет установлен после консультаций с Конгрессом. Однако из-за шатдауна правительства эти обсуждения пока отложены. К тому же, как сообщил представитель Белого дома, достижение соглашения между республиканцами и демократами является необходимым условием для возобновления приема любых беженцев в США в текущем финансовом году.

Напомним, что украинские беженцы в США боятся, что Трамп выгонит их из страны. Так, в апреле украинские мигранты получили электронное письмо от Министерства внутренней безопасности США, в котором говорилось о том, что "программы гуманитарного условного освобождения прекращены" и украинцам надо покинуть США. Хотя впоследствии это письмо было признано ошибкой.

Впоследствии Трамп сделал важное и крайне неожиданное заявление относительно пребывания украинских беженцев в США.

Во время разговора с журналистами в Белом доме американский лидер заявил, что граждане Украины, которые выехали, спасаясь от войны и нашли приют в США, смогут оставаться в стране до завершения конфликта.

