Трамп пообещал 'разбомбить дотла' Иран в случае нарушения перемирия

США и Иран в среду опубликовали текст временного соглашения, которое подписали их президенты с целью прекращения войны между странами. В то же время американский лидер пригрозил возобновить атаки и убить иранских чиновников, если они не выполнят свои обязательства. Об этом сообщает Reuters.
Также Трамп отказался от по крайней мере одного из своих аргументов в пользу нападения на Иран, подчеркнув, что было бы "несправедливо", если бы у Тегерана не было баллистических ракет, хотя ранее он обещал их уничтожить.
"Мы разбомбим их дотла, если они нарушат соглашение. Я не хочу, чтобы они это делали. Я хочу, чтобы они соблюдали соглашение", - сказал президент США.
Кроме того, Трамп назвал иранцев "умными людьми", ведь переговорщики со стороны США и Ирана работают над заключением постоянного перемирия в течение ближайших 60 дней, которое, как отметил американский лидер, может принести мир на Ближний Восток и снизить цены на нефть.
"Если мне это не понравится, если они не будут вести себя как следует, мы сразу же вернёмся к сбросу бомб прямо им на головы, хорошо?" - заявлял ранее он.
В то же время лидеры Ирана не комментировали новые угрозы, отмечая это событие и публикуя фотографии того, что, как считается, является первым соглашением, подписанным одновременно президентами США и Ирана со времени основания Исламской Республики в 1979 году.
"Все, чего мы стремились достичь военными действиями, мы получили в несколько раз больше благодаря переговорам; это даже несопоставимо", - рассказал главный иранский переговорщик Мохаммад Багер Калибаф в эфире государственного телевидения о соглашении, которое предусматривает размораживание иранских активов на миллиарды долларов.
США и Иран - последние новости
Ранее Axios сообщил, что был опубликован текст меморандума между США и Ираном. В частности, документ может стать основой для дальнейшего урегулирования напряженности на Ближнем Востоке.
Как подчеркнул один из американских чиновников, документ не налагает жестких юридических обязательств, но предусматривает постепенное улучшение отношений в случае выполнения договоренностей Тегераном.
В то же время Reuters писал, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном предусматривает сотни миллиардов инвестиций в экономику Ирана. В частности, источник журналистов сообщил, что механизм предусматривает, что страны региона будут вносить вклады различными способами, среди которых предоставление кредитов, открытие кредитных линий или непосредственное финансирование восстановления объектов, поврежденных во время войны.