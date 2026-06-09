Точность до 20 метров без GPS: в Украине испытали уникальный модуль для дронов

Зависимость от гражданских или военных каналов спутниковой навигации GPS является одной из главных проблем беспилотников на фронте.

Европейский оборонный подрядчик Delian Alliance Industries передал Украине для испытаний в боевых условиях новейший навигационный модуль Osiris для управления дронами без полной зависимости от спутниковых сигналов. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что навигационный модуль уже прошел в Украине летные испытания общей протяженностью более 3000 километров, включая автономные полеты на расстояние свыше 50 километров. Это устройство является европейским аналогом американской системы оптической навигации DSMAC, которая используется в американских крылатых ракетах Tomahawk.

В Delian Alliance Industries подчеркнули, что зависимость от гражданских или военных каналов спутниковой навигации GPS является одной из главных проблем беспилотников на фронте. Модуль Osiris полностью устраняет эту проблему благодаря принципу цифрового сравнения изображений местности.

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Известно, что Osiris работает по принципу оптического сканирования: в память дрона заранее загружаются подробные спутниковые или аэрофотоснимки маршрута. Уже во время полета бортовая камера непрерывно снимает поверхность земли, а процессор модуля сравнивает полученную картинку с эталонной цифровой картой в реальном времени.

В UNITED24 отметили, что Delian Alliance Industries изначально провела 15 испытательных полетов в Европе, прежде чем в марте направить группу специалистов в Украину для оценки системы в боевых условиях. Украинские военнослужащие уже предоставили техническую обратную связь во время испытаний, что помогло ускорить доработку навигационного модуля.

Также в Delian Alliance Industries поделились, что устройство тестировалось в тандеме с украинскими ударными дронами средней дальности. Работоспособность и сканирование рельефа зафиксированы в широком диапазоне высот – от 70 до 2000 метров.

Испытания показали, что даже в условиях искусственного отсутствия спутникового сигнала средняя погрешность позиционирования составляла менее 20 м, что является отличным результатом для оптических систем и полностью сопоставимо с военным GPS.

Украинский дрон потопил корабль-мишень на американо-филиппинских учениях

Ранее в Defence Blog писали, что украинский надводный дрон семейства Magura потопил корабль-мишень во время американо-филиппинских учений Balikatan 2026. Корабль-мишень был поражен и затоплен у западного побережья филиппинского муниципалитета Итбаят.

Известно, что дрон был запущен силами "Зеленых беретов" из 1-й группы специальных операций Сил специальных операций США.

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