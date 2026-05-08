'Не случайные маневры': два российских спутника странно ведут себя на орбите

Американские аналитики заявили, что российские спутники выполнили чрезвычайно сложные маневры на орбите, сблизившись друг с другом на расстояние всего в несколько метров.

Два российских спутника выполнили необычный маневр на околоземной орбите, приблизившись друг к другу на расстояние примерно трех метров. Эксперты считают, что речь идет о сложных испытаниях космических технологий.

По данным американской компании COMSPOC, 28 апреля спутники COSMOS 2581 и COSMOS 2583 осуществили контролируемое сближение на очень малом расстоянии.

Аналитики отмечают, что это "не было случайным пролетом". По их словам, один из спутников выполнил серию точных маневров, чтобы удерживать столь близкое положение рядом с другим аппаратом.

Вместе с ними на орбите работает еще один аппарат – COSMOS 2582. Все три спутника Россия запустила в феврале 2025 года ракетой "Союз".

Также в испытаниях участвовал так называемый "Объект F" – меньший спутник, который ранее отделился от COSMOS 2583.

По оценкам COMSPOC, третий спутник находился менее чем в 100 километрах от группы аппаратов, тогда как "Объект F" пролетал на расстоянии примерно 10–15 километров.

Специалисты отмечают, что такие операции требуют высокой точности и могут свидетельствовать об отработке технологий космического перехвата, инспекции или потенциальной противоспутниковой борьбы.

"Что бы ни испытывала Россия, это сложные испытания", – заявили в COMSPOC.

Россия уже демонстрировала подобные возможности

Подобные маневры российских спутников фиксировались и ранее. В частности, в 2020 году спутник COSMOS 2542 совершил опасное сближение с американским спутником-шпионом.

В то же время подобными технологиями обладают также США и Китай. По данным наблюдателей, американские и китайские аппараты тоже проводят инспекции или сближения с другими спутниками на орбите.

Недавно УНИАН писал, что растущие опасения относительно возможного размещения Россией ядерного оружия в космосе заставляют США и их союзников ускорять разработку систем защиты спутников и готовиться к потенциальному конфликту на орбите.

Эксперт по космической безопасности Виктория Самсон из Фонда безопасного мира подчеркнула, что все больше признаков свидетельствуют о модернизации российских противоспутниковых систем.

