SpaceX готовит мегасозвездие из миллиона ИИ-спутников, но это может стать ошибкой, – Forbes

Эксперты предупреждают, что идея орбитальных дата-центров может обернуться чрезвычайно дорогой авантюрой для SpaceX.

Амбициозный план компании SpaceX запустить до миллиона спутников с искусственным интеллектом на орбиту уже в 2028 году вызвал серьезные дискуссии среди ученых и экспертов космической отрасли. Часть исследователей предупреждает, что проект может стать "экономически невыполнимым" и даже спровоцировать финансовые проблемы для компании, пишет Forbes.

Инициатива предусматривает создание орбитальных центров обработки данных, которые будут работать как космические системы для моделей искусственного интеллекта. Речь идет о потенциальном размещении таких технологий, как ChatGPT и системы Google Gemini, непосредственно в космосе.

По оценкам отдельных исследователей, реализация проекта может стоить около 2 триллионов долларов, если использовать нынешние технологии запусков и производства спутников. Для сравнения, у компании уже есть около 10 тысяч спутников Starlink на орбите, но новый план превышает этот масштаб в сотни раз.

Эксперты отмечают, что даже при оптимистичных сценариях массовое развертывание миллиона спутников потребует беспрецедентной частоты запусков – вплоть до одного старта каждый час.

Скептицизм в отношении экономики проекта

Ведущие исследователи космоса подчеркивают, что нынешняя экономика запусков делает такие инициативы сомнительными. Один из них, доктор Роберт Зубрин, считает, что космические ИИ-центры обработки данных "не смогут конкурировать с наземной инфраструктурой по стоимости".

"Запуск орбитального созвездия из миллиона спутников – это фантазия", – заявил Роберт Зубрин.

Он также подчеркивает, что даже с использованием многоразовых ракет SpaceX Starship масштабирование до миллиона спутников является "чрезвычайно рискованным" и может истощить финансовые ресурсы компании.

Идея космических дата-центров рассматривается как следующий шаг после сети Starlink, которая уже обеспечивает связь для миллионов пользователей. Однако эксперты отмечают: перенос вычислительных центров в космос значительно сложнее и дороже, чем телекоммуникационные спутники.

Некоторые исследования допускают, что при условии резкого удешевления запусков космические вычислительные системы могут стать конкурентоспособными к середине следующего десятилетия. Однако пока это остается лишь теоретическим сценарием.

"Гонка будущего" уже началась

Несмотря на скептицизм, часть аналитиков считает, что сочетание искусственного интеллекта и космических технологий может запустить новую инвестиционную "золотую лихорадку". Они сравнивают ситуацию с ранним этапом развития интернета, когда неопределенность не мешала стремительному росту рынка.

В то же время критики предупреждают: слишком агрессивное масштабирование проекта может не только поставить под угрозу его экономическую жизнеспособность, но и изменить баланс во всей космической отрасли.

Главный вопрос остается открытым – станет ли миллион ИИ-спутников технологическим прорывом или самой дорогой ошибкой в истории космического бизнеса.

