В Евросоюзе есть серьезные сомнения по поводу устава 'Совета мира' Трампа

Речь идет о деятельности и управлении этим "Советом мира".

Лидеры стран-членов Европейского Союза имеют "серьезные сомнения" по поводу отдельных положений устава "Совета мира" президента США Дональда Трампа.

Об этом президент Европейского Совета Антониу Кошта сообщил на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

"У нас есть серьезные сомнения по ряду элементов в уставе "Совета мира", которые связаны со сферой его деятельности, управлением и совместимостью с Уставом ООН", – подчеркнул Кошта.

Видео дня

При этом, как отметил Кошта, Евросоюз готов сотрудничать с США с целью реализации всеобъемлющего мирного плана для сектора Газа, с "Советом мира", который "будет выполнять миссию переходной администрации в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2803" (касается прекращения конфликта в секторе Газа).

Деятельность Совета мира

Как сообщал УНИАН, 22 января в Давосе на полях Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп официально начал деятельность "Совета мира" по Сектору Газа. Президент США считает, что этот орган будет заниматься и другими регионами в мире.

На торжественную церемонию начала работы этого органа пришли лидеры и представители менее 20 стран. В частности, от Европы были только Венгрия и Болгария. На этом мероприятии был подписан устав этого органа. Трамп высказал мнение, что "Совет мира" должен совместно работать с Организацией Объединенных Наций.

Еще ранее стало известно, что для постоянного членства в "Совете мира" необходимо внести взнос в размере 1 млрд долларов. Без взноса возможно трехлетнее членство. Собранные средства должны пойти на восстановление Сектора Газы.

Украина тоже получила приглашение от Трампа присоединиться к "Совету мира". Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что об этом "Совете" частично упоминается в "плане из 20 пунктов", который Украина разрабатывала вместе с США. Как отметил Зеленский, "Совет мира" должен стать органом, который будет участвовать в надзоре за прекращением огня. В то же время он добавил, что Украина сможет стать членом "Совета мира" только после завершения войны. Но с Россией и Беларусью, как врагами, Украина не может быть в этом органе.

Вас также могут заинтересовать новости: