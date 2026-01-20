'Россия - это о войне': Зеленский заявил, что не представляет, как Украина может быть в 'Совете мира' Трампа

По его словам, Украина получила приглашение в "Совет мира", и дипломаты прорабатывают это приглашение.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия является врагом Украины. И поэтому глава государства не представляет, как Украина может участвовать в каком-либо совете, где присутствует РФ, которая выступает за войну против нашего государства. Об этом президент Украины ответил на вопрос УНИАН во время онлайн-брифинга для журналистов в WhatsApp.

Глава государства подтвердил, что Украина получила приглашение присоединиться к "Совету мира" президента США Дональда Трампа.

"Вы знаете, приглашение мы получили. Дипломаты работают над этим приглашением", - подчеркнул Зеленский.

Также президент сообщил, как он относится к тому, что якобы в этот "Совет мира" также приглашают Россию и Беларусь. Зеленский отметил:

"Во-первых, честно говоря, Россия - наш враг. Беларусь - их союзник. Я, честно говоря, пока что для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете. И это не касается этого совета мира. Просто Россия - это совет войны. И Беларусь вместе с ними, а именно режим Лукашенко".

"Совет мира" Трампа – детали

Как сообщал УНИАН, проект создания "Совета мира" предусматривает, что Трамп станет первым председателем Совета и лично будет определять, кого приглашать в члены. Решения будут приниматься большинством голосов - каждое государство-член будет иметь один голос, однако все решения будут требовать одобрения Трампа.

Критики опасаются, что Трамп стремится создать альтернативу или конкурента Организации Объединенных Наций, которую он неоднократно критиковал.

Пока Украина не спешит соглашаться на предложение Трампа присоединиться к "Совету мира", поскольку среди приглашенных в Совет есть российский диктатор Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко.

Для постоянного членства в "Совете мира" необходимо внести взнос в размере 1 млрд долларов. Без взноса возможно трехлетнее членство. Собранные средства должны пойти на восстановление Сектора Газы.

На данный момент известно, что Венгрия и Вьетнам приняли приглашение присоединиться к этому органу.

Еще приглашения получали Индия, Австралия, Иордания, Греция, Кипр и Пакистан, Канада, Турция, Египет, Парагвай, Аргентина и Албания.

В ближайшие дни США объявят официальный список членов "Совета мира". Вероятно, это произойдет во время Всемирного экономического форума в Давосе.

