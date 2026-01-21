Трамп может стать 'вечным' главой Совета мира, - Bloomberg

Будущий президент США сможет назначить официального представителя США в совете.

Президент Дональд Трамп может остаться главой Совета мира и после ухода из Белого дома, пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление одного из чиновников США.

Он отметил, что председательство будет принадлежать Трампу до тех пор, пока он не уйдет в отставку. При этом будущий президент США сможет назначить или определить официального представителя США в совете.

Bloomberg отмечает, что возможность пожизненного председательства Трампа - это очередная проблема в создании знаковой дипломатической инициативы которая и так вызывает сопротивление со стороны других лидеров G7.

Еще больше усложняет ситуацию проект устава Совета, в котором странам предлагается внести не менее 1 миллиарда долларов, чтобы обеспечить себе постоянное место в совете. Этот проект также, по-видимому, предполагает, что Трамп сам будет контролировать эти деньги.

Предложение Трампа о создании Совета мира также омрачено опасениями по поводу его состава, роли и влияния президента США на эту инициативу. В понедельник вечером Трамп подтвердил, что пригласил президента России Владимира Путина войти в состав совета, несмотря на попытки США заключить соглашение о прекращении вторжения Кремля в Украину.

Некоторые страны опасаются, что совет будет обладать мандатом, охватывающим гораздо больше, чем восстановление Газы, и может создать предпосылки для альтернативного или конкурирующего международного органа ООН, который Трамп давно критикует.

Совет мира Трампа - новости

Трамп пригласил в Совет лидеров более 80 государств, в том числе Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пока лишь немногие страны подтвердили свое участие. Некоторые ключевые лидеры союзных стран категорически отказались, что вызвало критику со стороны Трампа.

Также Трамп ранее заявил, что его новосозданный Совет мира может заменить Организацию Объединенных Наций. Саму ООН американский лидер не раз критиковал за неэффективность в прекращении войн.

