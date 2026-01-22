Трамп хочет платить $1 млн каждому жителю Гренландии за присоединение к США, - Daily Mail

Президент США согласовал "рамки будущего соглашения" и готовность предложить деньги за голосование за присоединение острова к Соединенным Штатам.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предложить жителям Гренландии по 1 миллиону долларов каждому, если они согласятся на присоединение острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Daily Mail.

Население Гренландии составляет около 57 тысяч человек. По данным источников, Трамп уже согласовал "рамки будущего соглашения" по контролю над Гренландией и обсудил этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В то же время, прошлой ночью военные офицеры НАТО обсуждали детали соглашения: Дания может уступить США небольшие участки гренландской территории, где американские военные смогут строить базы. Чиновники сравнили такое предложение с британскими военными базами на Кипре, которые остаются суверенными территориями Великобритании.

Трамп назвал соглашение "самым долгосрочным" и уточнил, что оно "навсегда", без временных ограничений.

Что предшествовало

Ранее президент США также инициировал отмену пошлин для ряда европейских стран, что стало частью более широкой дипломатической и экономической политики.

Предложение вызвало резонанс в мировых СМИ и политических кругах, ведь потенциальное присоединение Гренландии к США ставит под сомнение международные договоренности и суверенитет Дании.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что США не будут использовать силу для установления контроля над Гренландией и "вежливо просят" продать им этот остров. Американский лидер сказал, что "ни одна страна не сможет обеспечить безопасность Гренландии, за исключением США".

