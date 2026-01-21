Трамп прокомментировал приглашение Путина в его Совет мира

Он признал, что некоторые приглашенные лица являются "противоречивыми".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал приглашение российского диктатора Владимира Путина в его новосозданный Совет мира.

В комментарии журналистам, видео которого публикует Clash Report, Трамп сказал, что приглашенные в Совет люди имеют "огромное влияние". При этом он признал, что некоторые лица являются довольно "противоречивыми".

"У меня есть несколько противоречивых кандидатов, но это люди, которые выполняют свою работу. Это люди, которые имеют огромное влияние. Если все будут неопытными, то это не будет иметь большого значения", – отметил президент США.

Американский лидер добавил, что его Совет будет иметь "много работы, которую должна была бы выполнять ООН".

"Мы будем сотрудничать с ООН, но Совет мира будет особенным", – констатировал Дональд Трамп.

Совет мира Трампа: последние новости

Российский правитель Владимир Путин заявил, что Москва готова заплатить 1 млрд долларов за членство в Совете мира Трампа. Такой взнос обеспечит стране постоянное членство в этой структуре. При этом Путин говорит об использовании денег из замороженных активов РФ.

Между тем Израиль согласился присоединиться к новосозданному Совету. Ранее офис премьера Нетаньяху раскритиковал состав комитета совета, который отвечает за надзор за Газой.

Ранее документ о присоединении к Совету мира подписал и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом он заверил, что Беларуси не придется платить за вступление в Совет мира по Газе.

