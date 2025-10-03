Премьер-министру Украины удалось добиться для страны лучших условий во время переговоров и соглашение было подписано с США.

39-летняя Юлия Свириденко, которую президент Украины Владимир Зеленский назначил премьер-министром в середине июля этого года, кажется, идеально подходит для этой задачи, пишет The New York Times.

За свою карьеру, Свириденко работала в частных компаниях или над экономическими вопросами в региональных и национальных правительствах. Издание отмечает, что на посту министра экономики она провела переговоры с администрацией Трампа по соглашению о добыче полезных ископаемых, которое стало основой для новых деловых отношений между Киевом и Вашингтоном.

В статье есть предположение, что, пожалуй, самое большое испытание для Свириденко произошло в этом году, когда Украина вела переговоры по открытию своих полезных ископаемых для США.

Именно Свириденко возглавляла переговоры от Украины, которые быстро стали напряженными. По данным издания, Вашингтон выдвинул требования, которые украинские чиновники восприняли как откровенный шантаж. В частности, США запросили половину прав на добычу полезных ископаемых в Украине.

Также, как рассказали изданию на условиях анонимности один бывший и еще один действующий украинские чиновники, в феврале текущего года во время видеоконференции министр финансов США Скотт Бессент накричал на Свириденко, что у нее есть 6 минут на то, чтобы согласиться на сделку, иначе переговоры будут прекращены.

Однако, действующий премьер-министр Украины, как говорится в статье, отрицает, что ее разговор с Бессентом был напряженным, а пресс-секретарь министра финансов США не отвечает изданию на запросы о комментарии.

Как отмечается, в конце концов Свириденко удалось добиться для Украины лучших условий и соглашение было подписано между странами. По словам главы Кабинета министров Украины, им удалось установить "рабочие отношения с секретарем Бессентом, основанные на доверии".

Издание добавляет, что по словам председателя консультативного совета украинской титановой компании "Вельта" Мэтью Мюррея, госпожа Свириденко "очевидно стала очень эффективным посредником в общении с администрацией Трампа".

Соглашение о недрах между Украиной и США

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о своем первом взносе в Инвестиционный фонд восстановления США-Украина на сумму в 75 миллионов долларов. Указывается, что аналогичную сумму выделит и Украина. Таким образом, общий капитал фонда достигнет 150 миллионов долларов. Свириденко назвала эту новость важным шагом в процессе запуска полноценной работы Фонда и добавила, что операционная работа началась.

Также мы писали, что министр экономики Алексей Соболев сообщил, что делегация из США совершила первый визит на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Соболев уточнил, что они посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе. В частности, американская делегация осмотрела Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение.

