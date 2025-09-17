Это позволяет профинансировать первые проекты в сферах энергетики, инфраструктуры и сфере критических минералов.

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о своем первом взносе в Инвестиционный фонд восстановления США-Украина на сумму в 75 миллионов долларов. Такую же сумму выделит и Украина, таким образом общий капитал фонда достигнет 150 миллионов долларов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала", - отметила премьер.

По ее словам, первыми в фокусе будут проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. Она отметила, что Украина намерена реализовать три проекта до конца 2026 года.

Отмечается, что Фонд строится на принципе равенства. Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона.

Это решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов, созданию современных производств, новых рабочих мест и технологических решений, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины.

"Этот стартовый капитал имеет дополнительный смысл для нас: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в нашей стране", - добавила Свириденко.

Инвестиционный фонд восстановления Украины

1 мая США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Соглашение позволило создать Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство. Соглашение предусматривает равноправное партнерство США и Украины: фонд создается 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса, а наполняться он будет доходами исключительно с новых лицензий.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщал, что в сентябре ожидается первое заседание совета инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, в том числе и прибытие в Украину американской делегации для осмотра потенциальных инвестиционных проектов.

В августе министр экономики также сообщил, что крупный американский инвестор Рональд Лаудер заинтересовался крупнейшим литиевым месторождением в Украине. Таким образом в конкурсе на разработку литиевого участка "Добра" в Кировоградской области может принять участие компания TechMet.

Уже в сентябре американская делегация совершила свой первый визит на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины. Делегация тогда осмотрела месторождение и горно-обогатительный комбинат в Кировоградской области.

