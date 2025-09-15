Делегация осмотрела месторождение и горно-обогатительный комбинат в Кировоградской области.

Американская делегация совершила первый визит на объекты, которые могут стать стартовыми проектами для Инвестиционного фонда восстановления Украины.

"Вместе с делегацией U.S. International Development Finance Corporation посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе. Осмотрели Бирзуловский ГОК и Ликаревское месторождение - перспективные площадки, которые рассматриваем для портфеля проектов Фонда", - сообщил министр экономики Алексей Соболев.

По его словам, там добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем. Есть и потенциальные залежи гафния - одного из редкоземельных металлов, который используют в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только.

Соболев отметил, что Украина - один из ключевых поставщиков титана в мире, который применяется в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности, и пользуется огромным спросом, как в США, так и странах Европы и Латинской Америки.

"Такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций - для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин", - добавил министр.

США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам, по которому государства создают Инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Соглашение предусматривает равноправное партнерство США и Украины: фонд создается 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса, а наполняться он будет доходами исключительно с новых лицензий.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в августе сообщал, что в сентябре ожидается первое заседание совета инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, в том числе и прибытие в Украину американской делегации для осмотра потенциальных инвестиционных проектов.

