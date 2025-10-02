Украина поможет европейцам овладеть необходимыми навыками сбивания "Шахедов".

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что приобретенный Украиной опыт в войне сделает наше государство движущей силой в развитии европейской инициативы "стена дронов" с целью борьбы с российскими беспилотниками. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

"Мы будем движущей силой в этом проекте из-за опыта войны", - подчеркнул Зеленский.

При этом, как уточнил глава государства, пока публичные обсуждения по "стене дронов" находятся на начальной стадии. Впереди еще много работы, и Украина должна делиться собственным опытом.

Как подчеркнул Зеленский, сегодняшняя встреча Европейского политического сообщества продемонстрировала, что политическая воля имеет наибольшее значение для безопасности Европы. Особенно на фоне того, что Россия "усиливает деструктивные действия".

"Мы чувствуем, что европейцы четко настроены отреагировать, отреагировать должным образом на растущую дроновую угрозу. Российские дроны залетели слишком далеко. Опасные инциденты со стороны России также зашли слишком далеко", - добавил Зеленский.

По убеждению главы государства, нарушение российскими дронами воздушного пространства Дании, других Скандинавских и Балтийских стран, Польши и Румынии свидетельствует, что нужны совместные действия для каждой европейской страны с целью сбивания российских БПЛА.

Зеленский добавил, что украинские военные с необходимым опытом борьбы с дронами уже прибыли в Данию.

Как убеждена Фредериксен, без участия Украины невозможно нарастить необходимые способности в рамках развития проекта "стена дронов". Она подчеркнула:

"Потому что вы, к сожалению, являетесь специалистами [указывает на трагический опыт войны - УНИАН]. Так или иначе, я надеюсь, что мы сможем приобрести больше опыта, который мы сможем перенять от ваших солдат и ваших экспертов. Поэтому, если мы хотим защитить Европу, если мы хотим перевооружить Европу, мы должны рассматривать Украину как часть этого перевооружения с самого начала".

Европейская "стена дронов"

Как известно, в ЕС намерены построить прочный щит для защиты от российских дронов, которые в последнее время регулярно нарушают воздушное пространство соседних с Россией стран. Речь идет о построении сети детекторов, глушителей сигналов и многоуровневых военных технологий для обнаружения и перехвата российских беспилотников.

