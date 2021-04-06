Корону передали конкурсантке, которая заняла 2 место.

С победительницы конкурса красоты "Миссис Шри-Ланка" сорвали корону, обвинив ее в нарушении правил.

Читайте такжеВ США у ученицы начальной школы нашли 260 граммов кокаина в рюкзакеОб этом пишет BBC.

В прямом эфире жюри объявило имя победительницы - ею стала Пушпика да Силва. Под аплодисменты и приветствия на нее надели корону.

Почти сразу победительница конкурса 2019 года Каролин Жюри взяла микрофон и заявила, что Пушпика да Силва якобы разведена, что запрещено правилами.

"Корона переходит к конкурсантке, которая занимает 2 место", - заявила она, после чего сняла с победительницы корону и надела на другую конкурсантку.

Да Силва оставила сцену. Затем она пожаловалась, что получила травму головы во время того, как с нее снимали корону. Женщина собирается обратиться в суд.

Позже выяснилось, что да Силва не разведена, а живет отдельно со своим мужем. Организаторы конкурса извинились перед ней и пообещали вернуть ей корону.

Организаторы конкурса "Миссис мира" осудили поведение Каролин Жюри на сцене и пообещали провести расследование.

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Автор: Людмила Жерновская