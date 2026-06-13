Появились голоса против войны: The Telegraph раскрыл, что происходит внутри режима Путина

Все больше политиков начинают говорить о том, что войну нужно заканчивать. Все это происходит на фоне ухудшения экономической ситуации в России.

В России растет число публичных лиц, отступающих от официальной линии и критикующих Кремль за войну в Украине.

Журналисты издания The Telegraph цитируют российского депутата Вячеслава Мархаева, который потребовал от диктатора Владимира Путина представить план завершения войны в Украине и раскритиковал его за "неэффективное руководство". Он заявил, что на протяжении войны РФ преследуют коррупционные скандалы, олигархия, потеря "наиболее активного и репродуктивно способного сегмента населения" и удары украинских БПЛА.

"Время иллюзий закончилось. Страна стоит на грани социального взрыва, и вся вина за это ляжет на укоренившуюся правящую власть. Если ситуация сохранится, социальные беспорядки и хаос станут более вероятными. Запад неизбежно воспользуется этим, чтобы уничтожить остатки российской государственности", – заявил он.

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Журналисты отметили, что Мархаев присоединился к списку лиц, критикующих российскую власть. В частности, в мае еще один депутат Ренат Сулейманов призвал к скорейшему завершению войны, заявив, что экономика РФ не сможет выдержать ее продолжение. А в марте резко выступил против Путина Илья Ремесло – блогер, который до этого активно поддерживал политику Кремля.

Издание пишет, что недовольство властью в России активно растет в последние месяцы. Оно связано с масштабными перебоями в интернете, медленным прогрессом на поле боя и дальнобойными украинскими ударами.

Также беспокойство вызывает и экономическая ситуация в РФ. Рост замедлился до минимума, инфляция остается высокой, а украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы и терминалы откусили значительную часть российского бюджета. В то время как расходы Кремля на оборону фактически достигли пика после окончания холодной войны. И это также вызывает тревогу в Минфине РФ. Отмечается, что военные расходы в начале 2026 года выросли более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 46% от общих бюджетных расходов.

"Это означает, что почти каждый второй рубль, потраченный из федерального бюджета, шел на военные нужды", – отмечает издание.

Журналисты также проанализировали российский международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Они обратили внимание на отсутствие на мероприятии Эльвиры Набиуллиной, главы центрального банка. Позже она также пропустила встречу с Путиным по поводу процентных ставок. Российские оппозиционные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Набиуллина поставила Путину ультиматум: она доработает на этом посту до конца своего срока, только если он не обострит войну закрытием границ и введением военного положения.

Считается, что Набиуллина обладает высоким авторитетом как политик и работает с Путиным почти 20 лет. У нее есть собственные оговорки, и она пыталась уйти в отставку еще в начале российского вторжения в Украину.

Путину все равно

Однако, несмотря на все это, Путин не отступает от своего курса, отмечает издание. В пятницу кремлевский диктатор подписал указ об увеличении официальной численности российской армии, что произошло уже второй раз за последние четыре месяца. На фоне этого, пишут журналисты, Украина пытается закрепить свое преимущество на поле боя, прося у союзников дополнительные $20 млрд.

Проблемы РФ: важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны отмечали, что Путин начал признавать отдельные проблемы, с которыми сталкивается российская армия в войне против Украины. Во время выступления 12 июня кремлевский диктатор, в частности, заявил, что его армия продвигается "не так быстро, как хотелось бы". По мнению экспертов, такое заявление Путина может свидетельствовать о том, что диктатор хочет казаться "более осведомленным о реалиях поля боя" для российских солдат.

Между тем издание Kyiv Independent пишет, что РФ приближается к пределу возможностей своей системы вербовки добровольцев для фронта. На фоне этого, по мнению издания, в Кремле все чаще начинают говорить о новой волне принудительной мобилизации.

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