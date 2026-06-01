Трамп лично попросил Си Цзиньпина помочь прекратить войну в Украине, - SCMP

Трамп заявил Си, что переговоры между Украиной и РФ зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп лично призвал президента Си Цзиньпина помочь завершить войну в Украине. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на источники, но вскоре удалило публикацию.

По словам источников, во время саммита в Пекине в мае Трамп заявил Си, что переговоры между Украиной и РФ зашли в тупик, и настоятельно призвал его вернуть российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Собеседники издания отметили, что призыв Трампа отражал явную необходимость для США вовлечь Китай в свои усилия по прекращению войны. По их словам, президент США сделал урегулирование войны в Украине своей главной внешнеполитической целью после возвращения в Белый дом в 2025 году.

В издании напомнили, что переговоры между Украиной и Россией в основном зашли в тупик после того, как их прямые переговоры в Стамбуле в июле 2025 года завершились без достижения соглашения о прекращении огня. Вскоре после этого Трамп начал оказывать давление на Зеленского, призывая его достичь соглашения с Россией.

Письмо Зеленского к Трампу - что известно

Ранее советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил корреспонденту УНИАН, что Владимир Зеленский написал срочное письмо президенту США Дональду Трампу с предупреждением об уменьшении украинских запасов средств противовоздушной обороны.

В письме говорится о том, что когда дело касается противовоздушной обороны от ракет, то Украина "рассчитывает на своих друзей", а когда дело доходит до защиты от баллистических ракет, Украина рассчитыват почти исключительно на Соединенные Штаты.

Позже журналист издания Axios Барак Равид опубликовал полный текст письма Зеленского к Трампу. В нем говорится, в частности, что балистические ракеты – последнее серьезное преимущество России в войне с Украиной, и США могут помочь в решении этой проблемы.

Кроме того, Зеленский рассказал Трампу, что в ночь на 24 мая Россия нанесла по Украине особенно жестокий массированный удар. В письме также описывается масштаб разрушений, нанесенных этой атакой.

