Также посол поделился, что Швейцария готова стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ.

Швейцария может отправить своих военнослужащих для миротворческой миссии в Украине. Тем не менее, Совет безопасности ООН или ОБСЕ должен дать на это соответствующий мандат. Об этом заявил посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Феликс Бауманн в интервью "Интерфакс-Украина".

"Правовая ситуация вполне понятна: Швейцария может направить военнослужащих для миротворческой операции, если есть мандат от Совета Безопасности ООН или ОБСЕ. На практике это будет означать, что и Украина, и Россия должны будут согласиться на такую операцию", - объяснил он.

Бауманн напомнил, что Швейцария не может участвовать ни в одном механизме принуждения к миру, который не имеет мандата от Совета Безопасности ООН или ОБСЕ. Он подчеркнул, что именно правительство и парламент Швейцарии будут принимать решение о направлении военного контингента для миротворческой миссии.

Видео дня

Кроме того, Бауманн поделился, что Швейцария готова стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ. По его словам, Швейцария хочет помочь Украине добиться справедливого и стабильного мира.

Также Бауманн высказался о гарантиях безопасности для Украины. Он поделился, что Швейцария намерена участвовать в реконструкции страны.

"Я думаю, что с помощью национальной программы Швейцарии по восстановлению и реконструкции Украины мы фактически поддерживаем восстановление и реконструкцию Украины, а также ее экономическую устойчивость", - рассказал он.

Швейцария хочет привлечь частный бизнес к восстановлению Украины - что известно

Ранее пресс-служба швейцарского правительства сообщила, что страна хочет позволить большему количеству частных компаний принять участие в восстановлении Украины. Отмечается, что в Швейцарии зарегистрировали законопроект, который создаст правовую основу для закупки товаров и услуг у местных компаний на нужды Украины за средства государственной казны.

Закон еще должен быть одобрен парламентом. В то же время законопроект может быть обжалован на референдуме.

Вас также могут заинтересовать новости: