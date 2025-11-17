Швейцарские магнаты подарили президенту США дорогие часы и золотой слиток.

Швейцария добилась снижения пошлин благодаря ценным подаркам президенту США Дональду Трампу. Как пишет Axios, страна отправила делегацию промышленных магнатов с подарками, в которые вошли специальные настольные часы Rolex, 1-килограммовый персонализированный золотой слиток и много комплиментов.

"Трамп любит такие знаки внимания, и об этом знают страны и компании, которые стремятся завоевать его расположение. Подарки, достойные короля, - особенно золото - привлекают его внимание и завоевывают его сердце", - добавляют в издании.

По словам журналистов, слиток, который подарила Швейцария Трампу во время визита делегации 4 ноября, был маркирован цифрами 45 и 47 в честь его президентских сроков. Стоимость такого подарка составляет более 130 тысяч долларов.

В то же время представители Белого дома заявили, что Трамп принял подарки от имени своей президентской библиотеки, из-за чего они становятся законными.

Впоследствии правительство США сообщило, что снижает пошлину на швейцарские товары с 38% до 15%. Тогда как швейцарцы согласились уменьшить торговые барьеры, которые раздражали американского лидера, а компании страны согласились инвестировать больше в США.

В Axios напомнили, что пошлины Трампа нанесли значительный ущерб экономике Швейцарии с момента их введения в августе, а премьер-министр Швейцарии Карин Келлер-Зуттер не смогла убедить президента США отказаться от них.

"Женщина была приятной, но она не хотела слушать", - отметил тогда Трамп CNBC о своем разговоре с ней.

Поэтому когда переговоры между лидерами зашли в тупик, швейцарцы решили изменить тактику и отправили в Белый дом делегацию национальных бизнес-лидеров, зная, что Трамп любит капитанов промышленности.

"Трамп является бизнесменом и любит говорить о бизнесе с бизнесменами", - добавил представитель администрации.

После этой встречи было понятно, что подарки и разговор понравились Трампу, который в своей соцсети написал:

"Я хотел бы похвалить всех присутствующих за хорошо выполненную работу".

В свою очередь торговый представитель США Джеймисон Грир заявил о соглашении по снижению пошлин и похвалил Трампа.

"Непревзойденное мастерство президента Трампа заключать сделки продолжает приносить пользу американскому народу", - добавил он.

Пошлины Трампа - последние новости

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дополнительных пошлин против Китая не будет. По его словам, такой вопрос снят с повестки дня.

"Я ожидаю, что угроза 100% исчезла, как и угроза немедленного введения Китаем режима контроля за экспортом во всем мире. Ожидаю, что мы получим определенную отсрочку по контролю за экспортом редкоземельных металлов, о котором китайцы говорили", - подчеркнул политик.

В то же время в конце октября Трамп неожиданно увеличил пошлины для Канады. Такое повышение будет составлять еще 10% в дополнение к существующим пошлинам. По словам президента, он это сделал из-за "фальшивой рекламы о речи Рональда Рейгана о пошлинах".

"Рональд Рейган любил пошлины в целях национальной безопасности и экономики, но Канада заявила, что это не так! Их реклама должна была быть немедленно снята, но они позволили ее показывать вчера вечером во время World Series, зная, что это фальшивка", - заявил американский лидер.

