Речь идет об украинских беженцах, которые получили ранее приют в других странах.

С начала войны Швейцария депортировала около 100 украинских беженцев. Об этом сообщает издание Le Temps.

При этом отмечается, что речь идет о беженцах, которые перед приездом в эту страну получили временную защиту в других странах, в частности, в Польше, Румынии и странах Балтии. По данным издания, украинцев депортируют именно в эти страны.

Страны ЕС договорились не применять подобную практику для беженцев из Украины, но поскольку Швейцария не является членом ЕС, то вводит свои подходы.

Издание приводит пример многодетной семьи из Харькова - 35-летней Елены и ее 39-летнего мужа Александра, которые после начала войны выехали с детьми в Литву, где прожили две недели, а затем переехали в Швейцарию. После нескольких лет проживания швейцарские власти решили депортировать семью обратно в Литву. В семье четверо детей.

Отмечается, что Елена и Александр Богачуки работали в Харькове в сфере реставрации произведений искусства, фресковой живописи и преподавания. Елена в феврале 2022 года, будучи на шестом месяце беременности четвертым ребенком, собрала сумку, все проездные документы и поспешно покинула их квартиру в 16-этажном доме и переехала к родственникам.

Отмечается, что в самые страшные моменты, когда бомбежки становились частыми, они спускались в подвал. А позже они двинулись за границу, получили убежище в Литве, а затем переехали в Швейцарию.

Как сообщал УНИАН, правительство Польши подготовило законопроект о прекращении действия специального статуса украинских беженцев в стране.

Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая отметила, что документ подготовило министерство внутренних дел Польши.

Документ предусматривает прекращение действия закона о помощи украинцам, который был принят в Польше после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Указывается, что с 4 марта 2026 года к украинцам в Польше будут относиться как к другим иностранцам.

Пресс-секретарь МВД Польши объяснила, что неотложную помощь украинцы смогут получать, как и раньше, а чтобы получить другие медицинские услуги, им надо работать и платить взносы.

