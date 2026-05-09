КНДР рекордно нарастила производство снарядов, которыми Россия бьет по Украине

Пхеньян заявил о рекордном увеличении производства артиллерийских боеприпасов, которые Россия использует в войне против Украины.

Северная Корея заявила о резком увеличении производства артиллерийских боеприпасов на фоне поставок вооружения России для войны против Украины. В Пхеньяне утверждают, что нынешние объемы выпуска снарядов стали крупнейшими в истории страны.

Об этом сообщило государственное Корейское центральное телеграфное агентство после визита лидера КНДР Ким Чен Ына на один из оборонных заводов, пишет Defence Express.

Северокорейская пропаганда утверждает, что предприятие превысило предыдущий рекорд производства боеприпасов вдвое, а нынешний выпуск якобы в четыре раза превышает средние показатели.

Также в Пхеньяне заявили о масштабной модернизации оборонного предприятия и высоких темпах развития военной промышленности. Впрочем, эксперты отмечают, что заявления КНДР следует воспринимать с осторожностью, поскольку речь идет об официальной пропаганде режима.

Несмотря на сомнения относительно реальных масштабов производства, факт активных поставок оружия в РФ подтверждается западными и украинскими оценками.

По имеющимся данным, с сентября 2023 года по апрель 2025 года Северная Корея могла передать России от 1 до 6 миллионов снарядов и ракет.

Часть поставок осуществлялась со складов, однако параллельно КНДР наращивала возможности собственного оборонно-промышленного комплекса для восполнения запасов и дальнейшего производства.

КНДР поставляет не только снаряды

Аналитики отмечают, что под понятием "боеприпасы" могут подразумеваться не только артиллерийские снаряды, но и минометные мины, реактивные снаряды для РСЗО и другие типы вооружения.

Точные возможности северокорейского ВПК остаются неизвестными, однако, по оценкам, в стране работают около 300 оборонных заводов, где заняты примерно 500 тысяч человек.

Помимо боеприпасов, КНДР также поставляет России артиллерийские системы и ракетное вооружение. Речь идет, в частности, о самоходных артиллерийских установках M-1989, реактивных системах залпового огня, баллистических ракетах и противотанковых ракетных комплексах.

По данным СМИ, северокорейские ракеты KN-23 и KN-24, которые РФ использует для атак по Украине, были созданы по методам 50-летней давности.

