Страна НАТО могла взорвать российское судно, перевозившее ядерные технологии для КНДР, – CNN

Расследование связывает этот инцидент с возможной перевозкой ядерных реакторов для Северной Кореи.

Российское грузовое судно, которое могло перевозить компоненты ядерных реакторов для подводных лодок, затонуло после серии взрывов примерно в 60 милях от побережья Испании. Инцидент произошел 23 декабря 2024 года и до сих пор остается предметом международного расследования, пишет CNN.

"Необычная судьба "Большой Медведицы" была окутана тайной с момента ее затопления. Но, как предполагает CNN, это может быть редким и опасным вмешательством западных военных, направленным на то, чтобы предотвратить передачу Россией модернизированных ядерных технологий ключевому союзнику, Северной Корее", – говорится в расследовании канала.

По данным испанских следователей, судно "Большая Медведица" (также известное как "Спарта-3") подало сигнал бедствия после того, как на правом борту, вероятно возле машинного отделения, раздались три взрыва. В результате погибли два члена экипажа, еще 14 человек были эвакуированы.

Позже судно перевернулось и затонуло. Отдельные сейсмические сигналы в регионе также фиксировались в момент инцидента, что дополнительно подкрепило версии о подводных взрывах или применении специальных боеприпасов.

"На корпусе было обнаружено отверстие размером 50 на 50 см, а поврежденный металл был направлен внутрь", – указано в материалах компании-владельца судна.

Вероятный ядерный груз

Наиболее противоречивая часть расследования касается груза судна. Испанские власти сообщили, что капитан корабля под давлением следователей признал: на борту могли находиться "компоненты двух ядерных реакторов, подобных тем, что используются в подводных лодках".

"Они не содержали ядерного топлива", – говорится в показаниях капитана, приведенных испанским правительством.

По версии следствия, конечным пунктом назначения мог быть северокорейский порт Расон, что усиливает предположение о возможной передаче ядерных технологий Пхеньяну.

Подозрения во вмешательстве и военные следы

Расследование также изучает версию о внешнем воздействии. По одной из гипотез, корпус мог быть поврежден специальной торпедой, хотя другие эксперты предполагают применение морской мины.

Аналитик оборонной разведки Майк Планкетт говорит:

"Похоже на кумулятивную взрывчатку, которую разместили возле корпуса".

После инцидента над районом неоднократно пролетали американские самолеты, предназначенные для обнаружения ядерных следов, что еще больше запутало картину событий.

Судно принадлежало российской компании, связанной с государственным сектором. Его маршрут пролегал из Балтийского региона на Дальний Восток России, однако в итоге завершился трагедией в Средиземном море.

Испанские власти воздерживаются от окончательных выводов, а США и другие страны официально не комментируют инцидент. Испанский депутат Хуан Антонио Рохас Манрике заявил:

"Черный ящик, вероятно, уже у кого-то есть. Но мы не знаем, у кого именно".

Сейчас обломки судна лежат на глубине около 2500 метров, а ключевые ответы о грузе и причинах взрывов остаются неизвестными.

Как сообщал УНИАН, советская атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец", затонувшая еще в 1989 году в Норвежском море, до сих пор остается источником радиационной опасности. Ученые зафиксировали возле обломков аномально высокие уровни цезия и стронция – в сотни тысяч раз превышающие естественный фон.

Кроме того, под ледниковым шельфом Дотсона в Антарктиде без вести пропала шестиметровая подводная лодка Ran, которая исследовала самые труднодоступные уголки планеты, но данные, полученные перед исчезновением аппарата, заставляют научное сообщество переосмыслить процессы таяния льда.

