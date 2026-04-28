Ким Чен Ын подтвердил практику 'самоликвидации' северокорейских солдат в Украине

Ким назвал это "героической смертью".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил политику, требующую от солдат совершать самоубийство на поле боя, чтобы избежать плена, во время войны России против Украины.

Как пишет Bloomberg, выступая на мероприятии по открытию мемориала в Пхеньяне в память о северокорейцах, погибших в Украине, Ким дважды упомянул солдат, совершивших самоубийство, и похвалил их действия.

"Герои, которые без колебаний выбрали самоубийство ради защиты великой чести. Они не ожидали никакой компенсации, хотя и совершили выдающиеся подвиги. Они погибли героической смертью", - заявил он.

Ранее в украинской разведке уже сообщали, что северокорейские солдаты совершают самоубийства, чтобы избежать плена.

Ким Чен Ын подписал военный пакт с президентом России Владимиром Путиным в 2024 году, который включал положение о взаимной обороне. По оценкам южнокорейских и западных разведывательных агентств, Пхеньян направил в Россию для борьбы с Украиной не менее 10 000 солдат и десятки тысяч контейнеров с оружием. Считается, что Северная Корея понесла тяжелые потери, тысячи человек погибли в бою.

Ранее Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна и впредь будет поддерживать политику России и обсуждать укрепление военных связей с Москвой.

Тем временем аналитики отмечают, что участие Северной Кореи в российско-украинской войне, несмотря на огромные потери, стало одним из ключевых факторов трансформации и модернизации Корейской народной армии.

Боевой опыт, полученный на фронте, а также технологическое сотрудничество с Россией уже запускают системные изменения в доктрине, вооружении и оборонно-промышленной базе Пхеньяна.

