В бой он прихватил не только оружие, но и колбасу.

Северокорейские военные настроены на то, чтобы покончить жизнь самоубийством, но не сдаваться в плен. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook, ссылаясь на рассказ украинских военнослужащих 95-й ОДШБ ВСУ, которые взяли первого военнопленного КНДР. Они в видео рассказали детали взятия в плен в Курской области (РФ) северокорейского военного.

Украинские военные рассказывают, что был штурм и большой натиск северокорейцев, но дронари помогали нашим бойцам, рассказывая откуда наступает враг. При этом бойцы рассказали, что противник после боя начал отступать.

"Дальше их погнали минометы и были сбросы, в общем из них никто не вышел. Под конец штурмов, когда все стало тихо, один из дронаров сказал по рации, что видит какое-то тело, которое движется", - рассказал боец 95-й ОДШБ ВСУ.

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По его словам, украинские бойцы пошли проверить, и увидели, что сверху на голове раненого "шарф-труба зеленый", поэтому подумали, что наш. Украинский военный отметил:

"Спросили, нужна ли ему помощь, он не отвечал. Подойдя ближе, увидели узкие глаза. Увидели, что форма и броня не наша. На русский, украинский и английский языки не отзывается. Жестами показали, что ему надо делать. У него на броне была граната, нож и я ему показал, чтобы он все это сбросил".

При этом рассказал о курьезе, что когда обыскивали пленного, то увидели колбасу и он показал, что это "ам-ам", то есть есть есть и "мы ее ему оставили".

Также рассказали, что военный КНДР был ранен - у него была перевязана челюсть и рука, то есть было видно, что ему кто-то уже оказывал помощь.

"Мы показали ему направление и чтобы он шел за нами. Держали дистанцию, я шел немножко впереди, а напарник шел позади, у нас была задача доставить его на точку, где должна была приехать машина. Ждали и когда "коробочка" приближалась, то до этого он был очень спокойный, но подъехала "коробочка", он уже начал, возможно, бояться. Мы его почти силой вывели из траншеи и подводили к дороге. Когда уже "коробочка" подъехала к нам, то там под дорогой шли бетонные столбы, и он, когда я менял позицию, чтобы контролировать его, то он со всего разгона ударился головой в столб. Очень сильно ударился и, видимо, выключился, потому что почти не двигался", - рассказал военный ВСУ.

При этом украинские военные не исключают, что северокореец хотел напасть, чтобы выхватить оружие, но считают, что более вероятным является то, что он хотел таким образом совершить самоубийство, чтобы не быть в плену. Отмечают, что военные из КНДР, видимо, имеют приказ не сдаваться в плен и готовы покончить с собой.

Украинские военные рассказали, что экипировка у военного из КНДР была хуже, чем у ВСУ и российских военных - бронежилет был большой по размеру и под ним было несколько курточек.

Пленные из КНДР - детали

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский сообщил, что в боях на Курщине погибло 4 тыс. солдат из Северной Кореи. Он на дняхобнародовал видео общения пленного северокорейского солдата со следователями СБУ.

Отметил, что общение с военными КНДР, взятыми в плен на Курщине, продолжается. В частности, по словам президента, разведывательная информация о перемещении таких военных на российскую территорию, тренировки и их полной информационной изоляции подтверждается словами пленных.

В то же время, в обнародованном видео северокорейский солдат, который работал в разведывательном батальоне, рассказывает, что несколько военных из КНДР проходили обучение по использованию российской тяжелой военной техники.

По словам этого солдата, его семья не знает, где он находится. Он рассказал, что попал в РФ на российском грузовом пароме, который перевозил более 100 северокорейских солдат. Затем на российской территории их еще перевозили на поезде.

Пленный рассказал, что после окончания обучения школы все ребята идут в армию. Он начал служить на срочной службе в 17 лет.

Солдат из КНДР утверждает, что не знал, когда приехал в РФ, против кого будет воевать. Он сказал, что в его подразделении было много раненых после того, как в начале января они вступили в бой в Курской области.

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