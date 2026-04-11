Сербию могут лишить финансирования от Евросоюза из-за связей с Россией, - Politico

Евросоюз может лишить Сербию финансирования в размере до 1,5 млрд евро из-за отката демократических процессов и тесных связей страны с Россией, сообщает Politico.

Речь идет, в частности, о реформе судебной системы, проведенной правительством сербского президента Александра Вучича на фоне массовых протестов граждан.

"Наше беспокойство относительно того, что происходит в Сербии, усиливаются - от законов, подрывающих независимость судебной власти, до репрессий против протестующих и периодического вмешательства в независимые СМИ", - сообщила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

Представитель ЕС заявила, что эти недавние события, наряду с продолжающимся сотрудничеством Сербии с Москвой, стали переломным моментом в отношениях Брюсселя с Белградом и привели к ужесточению позиции исполнительной власти ЕС.

"Как страна-кандидат, мы также ожидаем, что Сербия будет поддерживать нас во внешней политике и более тесно соответствовать нашим позициям", - сказала Кос, не упомянув при этом Россию.

Даниель Апостолович, посол Сербии в ЕС и главный переговорщик с блоком, заявил, что он "уверен, что мы не дойдем до этой точки" приостановки финансирования и "мы не отказываемся от полноправного членства в ЕС".

Отмечается, что Сербия не является членом ЕС, но она имеет право на получение средств и грантов для содействия проведению правовых реформ в рамках переговоров о вступлении, начавшихся в 2014 году.

Заявления Вучича

Ранее Вучич заявил, что Сербия готовится к якобы возможному нападению альянса Хорватии, Албании и Косово.

"Мы готовимся к их нападению. Они ждут момента в будущем, когда разгорится более крупный конфликт между европейцами и русскими, и еще более крупный на Ближнем Востоке. Таковы их намерения, они ждут благоприятного момента, когда в мире наступит всеобщий хаос", - сказал он.

Вучич отметил, что сама Сербия не может превентивно напасть на Албанию и Хорватию, поскольку они являются членами НАТО. По его словам, жителям Сербии не нужно беспокоиться из-за этой угрозы, поскольку сербское государство "имеет достаточно сдерживающей силы", чтобы не допустить иностранного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: