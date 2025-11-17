Трамп заявил, что предложенный Сенатом законопроект "его устраивает".

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы работают над законопроектом, который введёт санкции в отношении любой страны, ведущей бизнес с Россией, пишет Bloomberg.

"Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции и тому подобное в отношении любой страны, ведущей бизнес с Россией", — заявил Трамп журналистам.

Комментируя эту инициативу, Трамп подчеркнул, что предложенный Сенатом законопроект "его устраивает", что стало его самым явным свидетельством того, что президент США поддержит усилия по пресечению финансирования Москвы.

"Они могут добавить Иран к этому списку", — подчеркнул Трамп.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил в октябре, что готов вынести на голосование законопроект о санкциях против России, который давно продвигает сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины, но не хочет "ставить себе жесткие сроки".

Законопроект позволит Трампу вводить пошлины до 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители. Это особенно касается крупных потребителей российских энергоносителей, таких как Китай и Индия.

Санкции США против России

Как писал УНИАН, в октябре администрация Трампа ввела свои первые санкции против РФ, оказавшиеся достаточно серьезными. Под удар попали две крупнейшие в РФ нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерние структуры.

Экспорт нефти из РФ резко обвалился, а ключевые покупатели российской нефти - Индия и Китай - отменяют предварительные заказы.

При этом государственный секретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон фактически достиг предела во введении новых санкций против России. Он добавил, что вместо новых ограничений США сосредоточатся на обеспечении соблюдения уже действующих санкций, в частности в борьбе с так называемым "теневым флотом", который Москва использует для обхода нефтяных ограничений.

