Госсекретарь заявил, что следующий этап сосредоточится на усилении контроля за соблюдением уже действующих ограничений.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон фактически достиг предела во введении новых санкций против России. Об этом он сказал во время общения с журналистами после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.

"Фактически, почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям. Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям - именно этого все и требовали", - отметил Рубио.

Он добавил, что вместо новых ограничений США сосредоточатся на обеспечении соблюдения уже действующих санкций, в частности в борьбе с так называемым "теневым флотом", который Москва использует для обхода нефтяных ограничений. По словам Рубио, именно это направление станет ключевым в дальнейшей работе санкционной коалиции, и европейские партнеры должны играть более активную роль, ведь "значительная часть судов проходит ближе к их территориям".

Оценивая позицию Кремля относительно возможности мирного урегулирования, госсекретарь подчеркнул, что "оценивать можно только по действиям". "Москва четко заявила, чего они хотят - они хотят остальную часть Донецкой области, и такие требования недопустимы для украинской стороны", - подчеркнул он.

Рубио также прокомментировал новую волну ракетных ударов по территории Украины, которые, по его мнению, имеют целью "разрушить энергосеть и деморализовать население".

Он подтвердил, что США ведут постоянные переговоры с украинскими властями о помощи в стабилизации энергосистемы, которая "с каждым годом деградирует". По словам госсекретаря, речь идет как о передаче специального оборудования, так и о средствах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.

"Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет", - добавил Рубио.

Напомним, что 22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под американский удар попали нефтяные гиганты "Лукойл и "Роснефть".

Экспорт нефти из РФ резко обвалился, а ключевые покупатели российской нефти - Индия и Китай - отменяют предварительные заказы.

Новые санкции США, Великобритании и Европейского Союза против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" могут уменьшить нефтегазовые доходы Москвы на 5,5 миллиарда долларов ежемесячно. Даже Китай не сможет полностью игнорировать ограничения, заявил Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

