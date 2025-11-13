Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон фактически достиг предела во введении новых санкций против России. Об этом он сказал во время общения с журналистами после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.
"Фактически, почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям. Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям - именно этого все и требовали", - отметил Рубио.
Он добавил, что вместо новых ограничений США сосредоточатся на обеспечении соблюдения уже действующих санкций, в частности в борьбе с так называемым "теневым флотом", который Москва использует для обхода нефтяных ограничений. По словам Рубио, именно это направление станет ключевым в дальнейшей работе санкционной коалиции, и европейские партнеры должны играть более активную роль, ведь "значительная часть судов проходит ближе к их территориям".
Оценивая позицию Кремля относительно возможности мирного урегулирования, госсекретарь подчеркнул, что "оценивать можно только по действиям". "Москва четко заявила, чего они хотят - они хотят остальную часть Донецкой области, и такие требования недопустимы для украинской стороны", - подчеркнул он.
Рубио также прокомментировал новую волну ракетных ударов по территории Украины, которые, по его мнению, имеют целью "разрушить энергосеть и деморализовать население".
Он подтвердил, что США ведут постоянные переговоры с украинскими властями о помощи в стабилизации энергосистемы, которая "с каждым годом деградирует". По словам госсекретаря, речь идет как о передаче специального оборудования, так и о средствах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.
"Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет", - добавил Рубио.
Санкции США против России - главные новости
Напомним, что 22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под американский удар попали нефтяные гиганты "Лукойл и "Роснефть".
Экспорт нефти из РФ резко обвалился, а ключевые покупатели российской нефти - Индия и Китай - отменяют предварительные заказы.
Новые санкции США, Великобритании и Европейского Союза против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" могут уменьшить нефтегазовые доходы Москвы на 5,5 миллиарда долларов ежемесячно. Даже Китай не сможет полностью игнорировать ограничения, заявил Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.