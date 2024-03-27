Несколько банков Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования по соблюдению санкций.

Российские нефтяные компании уже несколько месяцев сталкиваются с задержками оплаты за нефть и топливо, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах стали более осторожными из-за вторичных санкций США.

Как сообщает Reuters, задержки платежей уменьшают поступления доходов Кремля, что позволяет Вашингтону достигать двойной цели санкций - препятствовать поступлению денег в Кремль, чтобы наказать его за войну в Украине, и одновременно не прерывать глобальные энергетические потоки.

Отмечается, что несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции за последние недели ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Москву.

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Банки, осторожно относясь к вторичным санкциям США, начали требовать от своих клиентов предоставить письменные гарантии, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN (Special Designated Nationals) США не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа.

Как сообщили агентству два источника, в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Dubai Islamic Bank (DIB) заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, когда его спросили о том, что банки в Китае замедлили платежи, сказал, что проблемы с платежами существуют.

"Конечно, беспрецедентное давление со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза на Китайскую Народную Республику продолжается. Это, конечно, создает определенные проблемы, но не может стать препятствием для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений с Китаем", - отметил Песков.

Санкции против России - последние новости

26 марта стало известно, что несмотря на санкции ООН, Россия начала поставлять нефть в Северную Корею. Так, в этом месяце по меньшей мере пять северокорейских танкеров отправились за нефтепродуктами.

Ранее сообщалось, что Польша и страны Балтии перестали свободно пропускать в Евразийский союз автомобили дороже 50 тысяч евро или с двигателем более 1,9 литра.

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