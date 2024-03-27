Россияне сами через своих агентов распространяют информацию о критике официальных лиц США.

Мировые цены на нефть будут падать из-за украинских ударов по крупным нефтеперерабатывающим предприятиям России, что выгодно для Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Относительно последствий мирового рынка, которых якобы опасаются Штаты. Если мы сокращаем производство российских нефтепродуктов и соответственно экспорт, то у россиян остается много непереработанной нефти. Поэтому они будут вынуждены увеличивать экспорт этого сырья, будут давить на рынок и соответственно цена на нефть будет падать. И от этого Штаты, как очень большая страна потребитель, будет однозначно выигрывать", – сказал в эфире телемарафона эксперт.

По его словам, Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим потребителем бензина. Но Россия почти не экспортирует бензин, поскольку в России очень большое внутреннее потребление. Соответственно Штатам не стоит бояться увеличения цен на бензин.

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"Основная экспортная позиция россиян – это дизель. По дизелю действительно может быть влияние. Но опять таки, оценить его очень трудно, потому что рынок очень большой. Мы видим, что очень много продукта и сырья сегодня на рынке. Да, могут быть какие-то нетрагические всплески, которые будут просто стимулировать других производителей и экспортеров давать больше продукта на рынок. Я уверен, что этот дефицит предложения будет временным и быстро ликвидирован", – считает эксперт.

Куюн также подчеркнул, что эффект от атак по российским НПЗ будет наблюдаться по уменьшению именно экспортных отгрузок России, что очень хорошо, поскольку это основной канал валютной выручки РФ. Таким образом у Кремля будет меньше денег для того, чтобы финансировать войну против Украины.

"Было ли это заявление США, или его не было. Надо смотреть, что стало первоисточником этой обеспокоенности. И я уверен, что это именно россияне, которые через свои каналы, агентов или просто полезных идиотов распространяют эту информацию, что еще раз говорит о том, что эти удары являются очень эффективными", – сообщил Куюн.

Удары по российским нефтезаводам

В марте сообщалось о серии успешных атак на российские объекты нефтегазовой отрасли, которые вызывали проблемы у россиян. Из-за этого российское правительство уже ввело запрет экспорта бензина в другие страны на полгода.

22 марта стало известно, что Соединенные Штаты призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ из-за опасений относительно роста цен на нефть.

Ранее УНИАН писал, что в России сократили производство бензина, а нефтяные компании начали распродавать накопленные запасы после массированных атак беспилотников на НПЗ.

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