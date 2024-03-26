Поставки нефтепродуктов из РФ в КНДР удалось зафиксировать благодаря спутниковым снимкам.

РФ начала поставлять нефть в Северную Корею, несмотря на санкции ООН. Такие действия еще больше укрепляют связи между авторитарными странами и наносят новый удар по международным усилиям по сдерживанию КНДР. Отмечается, что в этом месяце по меньшей мере пять северокорейских танкеров отправились за нефтепродуктами из порта Восточный, который находится на Дальнем Востоке РФ. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на спутниковые снимки, которые предоставил Королевский Объединенный институт оборонных исследований (RUSI).

По данным издания, поставки, которые начались 7 марта, стали первыми задокументированными прямыми морскими поставками из РФ после того, как Совет Безопасности ООН ввел строгое ограничение на передачу нефти в 2017 году. Такое решение было принято в ответ на испытания ядерного оружия в Северной Корее.

"Эти поставки нефти являются полномасштабной атакой на режим санкций, который сейчас находится на грани краха", - прокомментировал бывший координатор группы ООН, которая следит за санкциями против Северной Кореи Хью Гриффитс.

Видео дня

Позже спутниковые снимки подтвердили, что два судна отправились из порта Восточный в порт Чонджин, что в КНДР, где, вероятно, разгрузились.

"Корабли, которые мы видели на российских терминалах, являются одними из крупнейших по грузоподъемности во флоте Северной Кореи, и они постоянно заходят и выходят из порта. Некоторые из этих кораблей также имеют специальное разрешение ООН, что означает, что они не должны даже заходить в иностранные порты, не говоря уже о том, чтобы участвовать в поставках нефти", - объяснил научный сотрудник RUSI Джозеф Бирн.

Авторы материала добавляют, что поставки состоялись тогда, как в августе 2023 года КНДР начала поставлять в РФ тысячи контейнеров со снарядами, которые, по словам военных экспертов, помогли РФ в войне против Украины. По данным RUSI, порт "Восточный" также использовался как хаб для российских кораблей, участвующих в торговле оружием между странами.

"То, что мы видим сейчас, - это явный бартерный обмен оружия на нефть, что открыто противоречит санкциям, которые [президент России] Владимир Путин подписал лично, что иллюстрирует траекторию развития России за последние годы от международного спойлера до государства вне закона", - отметил Гриффитс.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать такие действия, а с операторами кораблей КНДР не удалось связаться для получения комментариев.

В материале отметили, что обсуждение по группе экспертов ООН по вопросам санкций подняли вопрос о том, насколько долго этот орган ООН и режим санкций сможет просуществовать.

"Пока идут дебаты об эффективности санкций, мы видим, что начнет происходить, если санкции будут отменены. Это дает Северной Корее очень значительный толчок", - подчеркнул один из экспертов.

Кроме того, старший научный сотрудник южнокорейского государственного Института стратегии национальной безопасности Го Мьонг Хюн подчеркнул, что прямые поставки нефти и нефтепродуктов из РФ в Северную Корею "значительно будут способствовать стабилизации северокорейской экономики".

"В течение последних семи лет Пхеньян был вынужден платить высокую надбавку за необходимые ему нефтепродукты, поскольку полагался на сложную и дорогостоящую сеть криминальных посредников и переброску нефти с судна на судно в море. Но теперь, похоже, она обеспечила себе стабильные поставки нефти либо с большой скидкой, либо, в качестве прямой оплаты за вооружение, которое она поставляет в Москву. Это высвободит ресурсы для вооруженных сил Северной Кореи и ее ядерной программы", - подытожил эксперт.

Как РФ использует оружие КНДР против Украины

Ранее полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник заявил, что Россия 25 марта могла нанести удар по Киеву ракетой производства Северной Кореи КN-23, которая является аналогом "Искандера". В то же время он подчеркнул, что подтвердить это сможет только экспертиза.

В свою очередь министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик сообщил, что КНДР отправила в Россию 7000 контейнеров боеприпасов. По его словам, сначала Северная Корея полагалась на корабли, но сейчас все чаще использует железную дорогу для поставок оружия в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: