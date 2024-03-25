Соседние страны не разрешают ввоз дорогих автомобилей и машин с двигателем от 2 литров в Беларусь и в другие страны Евразийского союза.

Польша и страны Балтии перестали свободно пропускать в Евразийский союз (геополитический проект реставрации имперской гегемонии России) автомобили дороже 50 000 евро или с двигателем более 1,9 литра. Поставки таких машин запрещены санкциями, и теперь для их вывоза требуется письменное разрешение производителя, пишет The Moscow Times.

Отмечается, что польские таможенники не позволяют ввоз дорогих автомобилей и автомобилей с двигателем от 2 литров в Беларусь и транзитом через нее в другие страны Евразийского экономического союза – Армению, Кыргызстан и Казахстан. Об этом сообщают клиентам автоторговые компании.

По их данным, польские таможенники теперь требуют документа от производителя с разрешением вывезти автомобиля из Евросоюза, и подтверждением, что конечный получатель находится за пределами России, и вывоз автомобиля не будет нарушать санкции. Объявления об этом вывешены в пунктах пропуска.

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"Это началось вечером в пятницу, 22 марта, и теперь на границе собрались огромные очереди. Судя по всему, такой же запрет введен Литвой – у нас уже зависло на границе с Белоруссией три автомобиля, и это очень болезненно, потому что в Клайпеду приезжают автомобили, купленные на аукционах США", – рассказал изданию таможенный брокер, который занимается оформлением автомобилей.

ЕС ввел санкции на экспорт таких автомобилей в Россию, но не секрет, что они продолжали попадать туда через Беларусь или с помощью псевдотранзита в другие страны, входящие в таможенный союз с Россией, пишет издание.

Как РФ обходит санкции

Спецслужбы Литвы заявляют, что некоторые компании, работающие в Литве, пытаются организовать экспорт оборудования, технологий и других запрещенных товаров в РФ.

Британские автопроизводители продолжают продавать в Россию, которую покидают западные компании, роскошные автомобили на сотни миллионов фунтов стерлингов даже после вторжения в Украину и введения санкций. Транспортные средства экспортируют опосредованно через страны бывшего Советского Союза.

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