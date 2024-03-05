Премьер-министр Словакии Роберт Фицо враждебно относится к неправительственным организациям.

Крупнейшая конференция высокого уровня по вопросам безопасности Словакии в этом году впервые состоится за пределами Братиславы - и в этом частично виноват премьер-министр этой страны Роберт Фицо. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что решение организаторов мероприятия из аналитического центра GLOBSEC перенести конференцию в Прагу было вызвано атаками правительства Словакии на неправительственные организации.

"Мы думали о переносе конференции в течение длительного времени из-за логистики и причины пропускной способности, но это ускорило процесс", - сказала директор по коммуникациям центра Генриета Кунова.

Как информирует издание, нынешний Братиславский форум GLOBSEC состоится в Праге с 30 августа по 1 сентября. Штаб-квартира центра, который занимается внешней политикой, безопасностью, европейскими делами и экономикой, останется в Братиславе.

Авторы отмечают, что Фицо неоднократно выступал против неправительственных организаций, обещая положить конец эпохе "преимущества неправительственных организаций", и перенаправить их финансирование на другие организации. Он также намекнул на возможность принятия закона, который предусматривал бы объявление неправительственных организаций иностранными агентами в случае их финансирования из-за рубежа.

"Мы ожидали, что правительство нас не поддержит. Но у нас диверсифицированная система финансирования, поэтому правительство дало нам около 10 процентов. Это означает, что мы можем самостоятельно решать, где будем проводить нашу конференцию", - рассказала Кунова.

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Италия забирает у Словакии свою систему ПВО, она нужна "в другом месте". Об этом недавно заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

Он выразил недовольство такой ситуацией, спрашивая, "кто будет защищать наши атомные электростанции и другие стратегические объекты".

Также УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился с Лавровым и пожал ему руку. Премьер-министр Словакии Фицо, комментируя встречу, заявил, что она является примером "нашей сбалансированной и суверенной словацкой внешней политики на всех сторонах мировой встречи".

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