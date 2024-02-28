Фицо вновь оспорил передачу оружия Украине, в краткую полемику с ним вступил премьер Польши.

В рамках встречи Вишеградской четверки в Праге глава польского правительства Дональд Туск вступил в краткую полемику со своим словацким коллегой Робертом Фицо из-за помощи Украине.

Фицо в очередной раз попытался оспорить отправку оружия Украине в присутствии представителей Польши, Чехии и Венгрии. В ответ Туск предложил ему сыграть в игру "угадай". Детали их разговора процитировал Bloomberg.

По данным СМИ, премьер-министр Словакии сказал, что отправка оружия Украине "лишь продолжит войну". Он вновь предложил как решение для завершения "конфликта" переговоры с РФ.

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На это Туск ответил фразой:

"Угадай, Роберт, где была бы граница между Россией и Украиной без нашей помощи. Я думаю, это гораздо более интересный вопрос"

Позже на брифинге Фицо был вынужден объясниться перед словацким репортером, не приведет ли его откровенно антизападная риторика к изоляции Словакии. Чиновник прямого ответа не дал, но попросил не ставить "словацкие СМИ в неловкое положение".

На днях Фицо вновь заговорил об "украинских неонацистах"

В день второй годовщины полномасштабной войны с Россией Фицо также отметился своим заявлением об "украинских неонацистах". Он публично обвинил Запад в том, что у него была стратегия продолжения войны в Украине.

По мнению Фицо, она заключалась в фальшивой демонизации Путина и постоянной поддержке Украины деньгами и оружием. Также премьер-министр Словакии восхитился тем, что несмотря на все перечисленные усилия, Россия все еще не стоит на коленях.

"Эта война началась в 2014 году с проделок украинских неонацистов", - сказал словацкий премьер.

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