Фицо заявил, что эта встреча является примером "сбалансированной и суверенной словацкой внешней политики".

Глава МЗС Словакиии Юрий Бланар на дипломатическом форуме в Анталии (Турция) провел встречу с главой российского МЗС Сергеем Лавровым. Фото дружеского рукопожатия чиновников опубликовал МИД России.

Как пишет Actuality, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя встречу, заявил, что она является примером "нашей сбалансированной и суверенной словацкой внешней политики на всех сторонах мировой встречи".

"Я знал об этой встрече, я полностью рекомендовал ему встретиться с российским министром", - сказал Фицо.

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Сообщается, что министры иностранных дел обсудили возможности, которые может дать мирный саммит в Швейцарии.

В то же время представители словацкой оппозиции заявили, что Бланар таким образом поставил Словакию в один ряд с Ираном, Северной Кореей, Китаем или Венгрией, назвав это "изменой нашей внешнеполитической ориентации".

Помимо Бланара, Лавров также встретился с представителями Узбекистана, Кыргызстана и Эсватини.

Заявления Фицо

В день второй годовщины полномасштабной войны с Россией Фицо заявил, что "война началась в 2014 году с выходок украинских неонацистов". Он публично обвинил Запад в том, что у него была стратегия продолжения войны в Украине.

Словацкий премьер также раскритиковал идею вступления Украины в НАТО. По его словам, такое событие повлечет Третью мировую войну.

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