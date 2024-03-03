Фицо отметил, что Словакию теперь некому защищать.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что итальянская система противовоздушной обороны будет выведена из страны, сообщает Actuality.

"Я получил сообщение от итальянского правительства о том, что итальянская система противовоздушной обороны, которая была предоставлена нам в аренду на год, будет выведена из Словакии, потому что она нужна в другом месте", - заявил премьер-министр.

Фицо выразил недовольство такой ситуацией, спрашивая, "кто будет защищать наши атомные электростанции и другие стратегические объекты".

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Он напомнил, что предыдущее правительство подарило Украине систему противовоздушной обороны С-300 в ответ на начало российского вторжения. "Потом у нас некоторое время были американские Patriot, они тоже ушли, а теперь уйдут и итальянцы", - заявил он.

Словакия и война в Украине

Итальянская система ПВО заменила американскую систему ПВО Patriot в прошлом году. Ранее в 2022 году Словакия предоставила Украине систему противовоздушной обороны С-300 в ответ на начало российского вторжения.

Однако после прихода к власти нового главы правительства страны Роберта Фицо, он пообещал прекратить военную поддержку Украины.

На днях глава МИД Словакии Юрий Бланар на дипломатическом форуме в Анталии, (Турция) провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Фицо положительно прокомментировал эту встречу, отметив, что она является примером "сбалансированной и суверенной словацкой внешней политики".

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