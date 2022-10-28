Право на оружие в Эстонии потеряют все лица без гражданства Эстонии, гражданства другой страны ЕС или страны НАТО.

Правительство Эстонии приняло решение, согласно которому более 1300 иностранцев с разрешением на оружие скоро его потеряют.

Об этом сообщает Postimees.

По словам главы МВД страны Лаури Ляенеметса, право на оружие в Эстонии потеряют все лица без гражданства Эстонии, гражданства другой страны ЕС или страны НАТО.

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Речь идет в частности о 683 иностранных гражданах и 595 владельцах "серых паспортов". Последние - это лица, живущие в Эстонии, однако не имеющие ее гражданства. Обычно, это бывшие граждане СССР, проживавшие на территории Эстонии, однако не получившие ее гражданства после развала.

Постановление вступит в силу 1 декабря. Эти люди получат год на то, чтобы отказаться от оружия. В случае отказа, этим вопросом займутся правоохранительные органы.

Кроме того, ограничение коснется и юридических лиц. Владеть оружием запретят фирмам, в состав правления которых входят лица, которым запрещено владение оружием, а также фирмам, мажоритарным владельцем которых является такое лицо.

Эстония и русские

С начала полномасштабного вторжения России Эстония активно поддерживает Украину. Среди прочего страна ввела различные ограничения для российских граждан и самой РФ.

В сентябре Эстония решила расторгнуть двустороннее соглашение о таможенном сотрудничестве с Россией, подписанном в 1997 году. В МИД страны тогда заявили, что хотят свести отношения двух стран к минимуму.

19 сентября Эстония вместе с Латвией, Литвой и Польшей закрыла въезд для россиян. В ночь с 18 на 19 сентября эти страны перестали пускать граждан РФ с шенгенскими туристическими визами, потому что считают, что их поездки - это угроза общественной безопасности всей шенгенской зоны.

Кроме того, Эстония запретила возвращение в страну россиянам, которые воевали против Украины, а также заявила, что не будет давать убежища гражданам РФ, убегающих от мобилизации.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Эстония закрыла свои порты для российских судов.

18 октября Эстония признала российский режим террористическим и присоединилась к призывам лишить Россию статуса страны-члена Совета Безопасности ООН.

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