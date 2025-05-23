Глава МИД Польши призвал европейцев готовиться к тому, что США потеряют интерес не только к Украине, но и Европе.

Развязанная Россией война против Украины может продолжаться несколько десятилетий. Такое мнение в колонке для Le Monde высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, отметив, что данная война - колониальная.

Рассуждая о том, сколько времени понадобится для восстановления мира в Украине и стабильности в Европе, следует действовать на основе трех постулатов, заявил он:

"Во-первых, мы должны учитывать, что это война, которую ведет бывшая имперская метрополия против того, что она считает непокорной колонией. История учит нас, что колониальные войны обычно продолжаются несколько десятилетий".

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Также, как отметил Сикорский, для того, чтобы страна-захватчик начала добросовестные переговоры, она должна заключить, что вторжение было ошибкой.

"В-третьих, учитывая вышесказанное, мы должны помнить, что колониальные войны, как правило, заканчивались при наличии другой группы лидеров ", - констатировал министр.

При этом он призвал европейцев готовиться к тому, что США потеряют интерес не только к Украине, но и Европе.

Война в Украине оказалась куда сложнее: что сообщалось

Напомним, после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не стоило вмешиваться в российско-украинскую войну. По его словам, это проблема Европы, и США "ввязались в то, в чем им не следовало участвовать".

Как писали в Time, Трамп также сделал необычное для себя признание в том, что не так он уж и "осведомлен" в переговорах между Украиной и Россией. Это нетипичное признание невежества, возможно, задало мирному процессу новый и неопределенный курс.

"Американская попытка организовать мир между ними (Украиной и Россией) пока не принесла обещанной Трампом простой и быстрой победы. Одним словом, все оказалось куда сложнее, чем он думал", - говорилось в публикации.

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