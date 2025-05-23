Яд в пенном: ученые нашли 'вечные' химикаты в пиве

Химикаты, которые не разлагаются в природе, нашли в пиве, сваренном в США.

Американские ученые снова бьют тревогу из-за распространения опасных для здоровья человека химических веществ - на этот раз в центре внимания оказалось пиво. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Environmental Science & Technology, полифторалкильные вещества (PFAS), которые еще называют "вечными химикатами", были обнаружены в 95% проверенных сортов пива, сваренного в США.

Эти вещества, известные своей устойчивостью к разрушению, связаны с рисками развития онкозаболеваний, нарушением работы иммунной системы и гормонального баланса. PFAS уже неоднократно находили в бытовых товарах - от антипригарных сковородок до оберток для фастфуда. Теперь - и в любимом алкогольном напитке миллионов.

Руководитель исследования, Дженнифер Хопоник Редмон, заявила:

Видео дня

"Как человек, который иногда пьет пиво, я задумалась, попадают ли PFAS из водопроводной воды в пивные бокалы. Я надеюсь, что эти результаты будут побуждать к изменениям в системах очистки воды".

Основным источником PFAS в пиве, по словам исследователей, является вода - главный ингредиент в процессе пивоварения (более 90% состава напитка). Даже несмотря на наличие в пивоварнях фильтрационных систем, они часто не способны очистить воду от "вечных химикатов".

Самые высокие концентрации PFAS зафиксировали в пиве из регионов, где муниципальное водоснабжение уже известно своим загрязнением: в частности, из округов Чатем и Мекленбург в Северной Каролине и из округа Сент-Луис, штат Миссури. Там были найдены два самых опасных типа PFAS - перфтороктановая (PFOA) и перфтороктансульфоновая (PFOS) кислоты.

Исследователи призывают пивоваров модернизировать системы очистки воды, а регуляторов - принять меры для контроля уровня PFAS в продуктах. Со своей стороны потребителям стоит быть осмотрительнее - и задуматься, что именно попадает в бокал вместе с пенным напитком.

Вас также могут заинтересовать новости: