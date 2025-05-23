Ожидаемо, Galaxy S25 Edge, оснащенный батарейкой 3 900 мАч, показал худший результат среди всех актуальных моделей.

Журналисты уже получили доступ к тонкому Samsung Galaxy S25 Edge и вовсю готовят обзоры, попутно раскрывая новую информацию. Портал TechDroider сравнил автономность новинки с другими флагманскими смартфонами: Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro, OnePlus 13 и Xiaomi 15.

Как известно, чтобы добиться рекордной толщины корпуса в 5,8 мм, Samsung пришлось "урезать" емкость аккумулятора до 3900 мАч, тогда как в остальных моделях установлены аккумуляторы от 5000 до 6000 мАч. Ожидаемо, новинка показала худший результат среди всех актуальных моделей.

Показатели автономности протестированных смартфонов:

Видео дня

Galaxy S25 Edge — 10 часов 40 минут

Pixel 9 Pro — 10 часов 53 минуты

Galaxy S25 Ultra — 11 часов 45 минут

OnePlus 13 — 11 часов 48 минут

Xiaomi 15 Pro — 12 часов 22 минуты

iPhone 16 Pro Max — 12 часов 38 минут

Тест автономности включает в себя использование смартфонов в смешанном режиме: игры, воспроизведение видео с YouTube, социальные сети, работа в браузере, камера.

Samsung обещает целый день работы Galaxy S25 Edge от аккумулятора, но в реальности добиться такой живучести вряд ли удастся. Даже если в течение дня не нагружать смартфон сложными задачами вроде игр, автономность все равно будет ниже заявленной – около 15 часов.

Ожидается, что ультратонкие смартфоны станут трендом в 2025 году. Уже известно, что Apple вслед за Samsung выпустит ультратонкий iPhone 17 Air этой осенью. По слухам, он получит аккумулятор емкостью всего 2800 мАч.

В то же время в 2025-м на рынке начали появляться смартфоны с батареями 7500 и даже 8000 мАч. Примечательно, что большинство из них выступают в среднем ценовом сегменте.

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