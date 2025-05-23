Судьба еще двух украинских защитников, которые выполняли задачи в группе, пока неизвестна.

Российские оккупанты расстреляли двух пленных защитников Украины. Военное преступление зафиксировали вчера на Покровском направлении, сообщает Офис Генпрокурора Украины.

По оперативным данным, утром 22 мая оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны недалеко от поселка Удачное Покровского района, где выполняли боевые задачи четверо украинских военнослужащих. Во время наступления представители государства-агрессора захватили в плен двух защитников, после чего расстреляли их безоружных в лесополосе из автоматов.

Отмечается, что судьба других защитников пока неизвестна.

Видео дня

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц.

Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, отметили в прокуратуре.

Оккупанты казнят пленных

Как сообщал УНИАН, сейчас уже известны многочисленные казни россиянами пленных бойцов ВСУ. При этом российские оккупанты часто снимают видео своих преступлений и распространяют их в социальных сетях.

С конца августа 2024 года миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине задокументировала 29 эпизодов, во время которых российские солдаты убили по меньшей мере 91 недееспособного украинского солдата.

По состоянию на конец прошлого года Офис генпрокурора официально зафиксировал уже более 100 случаев казни российскими оккупантами украинских военнопленных, но на самом деле цифры могут быть гораздо больше, сказал тогда уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Вас также могут заинтересовать новости: