Николаев дважды разгромил дублеров в 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

Матчи завершились со счетом 118:58 и 124:50.

В Николаеве завершились два спаренных матча 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу, в которых основной МБК Николаев дважды разгромил дублеров с Николаев-2.

Матчи в пятницу-субботу завершились со счетом 118:58 и 124:50, соответственно, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Таким образом, команда Виталия Черния набрала за два матча в сумме 242 очка и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет против победителя пары Одесса - Прометей, которые сыграют свой второй матч сегодня в 16:00.

Кубок Украины. 1/8 финала. Второй матч

Николаев, ЧНУ

Николаев - Николаев-2 124:50 (28:13, 41:17, 27:12, 28:8)

Николаев: Хохоник 27 + 9 подборов + 7 передач, Давидюк 25 + 12 подборов, Приймак 9, Аникиенко 7 + 7 подборов, Попов 2 - старт, Бобров 17 + 6 перехватов, Жуковский 14 + 5 перехватов, Адедиран 13 + 7 подборов, Тонченко 10 + 11 передач

Николаев-2: Мещеряков 17 + 4 подбора + 3 передачи + 3 перехвата, Липко 10, Мальцев 6, Коровин 5 + 5 подборов, Мироненко 4 - старт, Лихой 6 + 8 подборов, Демидов-2, Яворский 0, Оживленный 0, Бандюк 0, Гарбар 0, 0 Завьялов

Первый матч

МБК «Николаев-2» - МБК «Николаев» - 58:118 (18:37, 17:29, 9:29, 14:23)