Граждане РФ могут покинуть государство, но если они поучаствуют в боевых действиях, то назад вернуться не смогут.

Эстония не ограничивает выезд россиян. Но если граждане РФ уедут домой, попадут под мобилизацию и отправятся воевать в Украину, то вернуться назад они не смогут.

Как передает портал ERR, соответствующая информация поступила от заместителя главы Министерства внутренних дел Эстонии Вейко Комусаара.

"Эстония не вводила ограничений для граждан Российской Федерации, которые хотят выехать из Эстонии. Однако если мы узнаем, что они уехали на войну [в Украине], то у них не будет возможности снова въехать в Эстонию", — сообщил Комусаар.

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Балтийское государство пошло на такой шаг на фоне объявленной мобилизации в России. Тем временем в Литве Минобороны решило привести войска в повышенную боевую готовность. В государстве рассматривают увеличение численности армии РФ, как потенциальную угрозу.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он также пригрозил всему миру ядерным оружием: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Ранее появилась информация, что оккупанты собрались устроить фейковые "референдумы" о присоединении к России на территории "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября.

Ставленники Кремля заявили, что официальные результаты псевдоголосований будут обнародованы 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" смогут направить официальный запрос на вступление в состав России".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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