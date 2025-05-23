Четыре человека в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести.

Сегодня, 23 мая, российские оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он обратился к жителям с просьбой реагировать на сигналы воздушной тревоги и, при объявлении - оперативно направляться в укрытие:

"В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта... Еще восемь человек получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести и еще двое получили незначительные телесные повреждения. Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь и борются за жизнь и здоровье каждого".

Российские удары по Одессе

Как писал УНИАН, утром 23 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу новыми дронами-камикадзе. Ранения получили два человека, также был поврежден частный дом.

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Комментируя этот налет беспилотных летательных аппаратов, военно-политический обозреватель Александр Коваленко сказал, что, вероятно, Российская Федерация начала испытания своей очередной разработки.

Этот беспилотник по своей аэродинамической схеме похож на "Shahed-136" - "летающее крыло" и визуально напоминал барражирующий боеприпас "Ланцет", но при этом он больше.

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