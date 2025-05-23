Данный БПЛА может использоваться как дрон-камикадзе, ложная цель или бомбардировщик.

В Украине запустили производство нового ударного дрона "Батяр", который визуально напоминает Shahed. Об этом сообщает "Милитарный".

Отмечается, что конструкция и аэродинамика нового БПЛА - полностью украинская, основанная на западной документации.

Украинский дрон "Батяр" - что о нем известно

Среди других характеристик дрона стоит выделить:

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дальность полета - более 800 км, боевая часть - до 18 кг;

может использоваться как дрон-камикадзе, ложная цель или бомбардировщик;

запускается с катапульты или авто, не требует специальной площадки;

устойчив к повреждениям и сохраняет курс при пикировании на цель.

Сообщается, что БПЛА производит украинская компания DeepStrikeTech.

"Первоначально "Батяр" разрабатывался как дрон-камикадзе для глубоких ударов, однако со временем его возможности были расширены", - говорится в публикации.

Заявлено, что, входя в цель в крутом пике, дрон даже в поврежденном состоянии способен удерживать заданный курс.

Производство дронов в Украине - актуальное

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет наращивать производство всей номенклатуры беспилотников: "Нам нужен постоянный, стабильный рост производства и поставки в войска всех нужных частей беспилотного компонента, и на текущий год есть хорошие у нас перспективы".

Директор одного из крупнейших производителей беспилотников в Украине TAF Drones Александр Яковенко заявлял, что Украина по-прежнему имеет преимущество над Россией в инновациях, однако в плане производства Москва оказалась более эффективной:

"Россия действует шаг за шагом. Если все будет продолжаться в том же духе еще два года, мы не сможем продолжать оборону".

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