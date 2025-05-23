Мэр Каменского и глава Днепропетровской ОВА открыли второй корпус Лицея №20

В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация для капитального ремонта третьего корпуса, сообщил Белоусов.

Градоначальник Каменского Андрей Белоусов вместе с начальником Днепропетровской областной военной администрации Сергеем Лысаком открыли после капитального ремонта второй корпус Лицея №20.

Об этом сообщил сам мэр на своей странице в социальной сети Facebook, уточнив, что работы выполнены за счет областного бюджета при софинансировании с городским.

"В здании полностью обновлена внутренняя отделка, заменены все инженерные сети, утеплен фасад, отремонтирована кровля. Созданы современные и безопасные условия для обучения. В корпусе размещены административные и учебные кабинеты, спортивный зал", - написал он.

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Второй корпус Лицея №20, уточнил Белоусов - основное трехэтажное здание лицея, построенное еще в 1936 году:

За десятилетия в заведении выросло не одно поколение жителей Каменского. Он играет важную роль в жизни микрорайона как центр образования и культуры. Это уже второй этап обновления лицея. В прошлом году, также при поддержке начальника Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, был завершен капитальный ремонт первого корпуса."

Руководитель города добавил, что в настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация для капитального ремонта третьего корпуса, что позволит завершить комплексную модернизацию учебного заведения.

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