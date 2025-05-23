Ирландский лоукостер Ryanair требует от украинских аэропортов значительных скидок на аэропортовые сборы после окончания войны и возобновления полетов. В противном случае перевозчик угрожает пересмотреть планы возвращения в Украину, сообщает Reuters.
Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что его компания потенциально может перевезти 5 миллионов пассажиров рейсами в Украину и из Украины в течение первого года после мирного соглашения и 10 миллионов в течение второго. Однако, если аэропортовые сборы не будут снижены, Ryanair может уменьшить свои планы до 1 миллиона пассажиров в первый год и 3 миллионов во второй.
По словам О'Лири, они "разочарованы реакцией украинских аэропортов, которые фактически отказались сотрудничать" относительно планов послевоенного восстановления авиаперевозок.
Он добавил, что директорам аэропортов страны нужно "быстро заключить с нами соглашение, если они хотят настоящего радикального роста и настоящего радикального экономического восстановления и развития в Украине".
Глава Ryanair отметил, что попытки получать "огромные" сборы с перевозчиков в "пустых аэропортах" является плохой стратегией.
По словам О'Лири, после войны Ryanair мог бы летать до 30 европейских направлений из украинских аэропортов. Он в частности упоминал Киев и Львов, а также Одессу, если там будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса.
Авиаперевозки в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, в ноябре прошлого года появились сообщения, что Украина может возобновить работу одного из аэропортов в 2025 году. Якобы Госавиационная служба рассматривает возможность поэтапного и ограниченного открытия воздушного пространства для гражданской авиации.
После серии информационных спекуляций тему был вынужден прокомментировать премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что сейчас невозможно даже частично открыть воздушное пространство Украины из-за ситуации с безопасностью.